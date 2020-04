Decía Pablo Neruda“En un beso, sabrás todo lo que he callado”. No puedo estar más de acuerdo. No hay una mejor forma de expresar, que como lo hizo el poeta, todo lo que puede encerrar un beso. Los besos, esos besos que ahora damos a cuentagotas, son una forma única e inigualable de los seres humanos para expresar amor, deseo, pasión, amistad, apoyo y un millón de emociones distintas.

Ayer, 13 de abril, se celebró el Día Internacional del Beso y si otros años esta celebración pasaba, al menos para mi, sin pena ni gloria, este año me parece importante detenerme en ella al menos durante este ratito que compartimos cada semana.

Es curioso cómo podemos echar en falta algo tan sencillo y a la vez tan mágico como es un beso. Esos besos que logran romper todas las barreras, esos besos que tranquilizan, esos besos que protegen, esos besos que animan y esos besos, maravillosos besos, que hablan de deseo y de placer.

Mil besos distintos, mil besos para mil lenguajes, mil besos para sentir y sentirse, mil besos que sustituyen mil palabras que, a veces, no somos capaces de encontrar o de decir.

Les invito hoy a pensar en el beso de película que tienen guardado en su memoria. Ese que les hizo derretirse y que consigue ponerles la piel de gallina cada vez que lo recuerdan o cada vez que lo vuelven a ver. El mío es el beso final de “Desayuno con diamantes”. Esa escena en la que bajo la lluvia, Audrey Hepburn, preciosa y empapada, busca un gato en un callejón. Lo encuentra y lo cubre de besos antes de guarecerlo bajo su gabardina. Al principio del callejón, también empapado la espera George Peppard. Alguien, no recuerdo quién, dijo “los ojos besan mucho antes que la boca” y en esa escena los ojos besan y luego besan los labios. Y ese beso, cargado de lluvia, logra volverme del revés cada vez que lo veo.

Y les invito también a que piensen, más allá de la pantalla cinematográfica, en ese beso o en esos besos reales que les hicieron temblar y que removieron la tierra bajo sus pies y generaron, al menos durante unos segundos, una conexión perfecta e irrepetible con otra persona. Yo tengo los míos, pero esos no se los voy a contar. Rememoren los suyos y vuelvan a disfrutarlos por unos minutos.

Se preguntaba Víctor Manuel en una vieja y preciosa canción "¿A dónde irán los besos que no damos?" Prefiero no saber la respuesta así que yo daré, en cuanto se pueda, todos los besos que tengo guardados. Y les aseguro que son muchos, muchísimos. Así que si cuando acabe esto no me encuentran, andaré por ahí perdida recuperando besos…

Es más, creo que cuando esté, de nuevo, frente a algunas personas, sobrarán las palabras o serán muy muy escuetas. Tan solo un “Calla y bésame”. Y en ese beso estará dicho todo, como decía Neruda “en ese beso sabrás todo lo que he callado”. Y yo añado, en ese beso sabrás “cuanto te he echado de menos”.

Por cierto que la celebración fue ayer… pero hoy, si pueden besen, besen…no dejen para mañana lo que puedan besar hoy.

Ánimo. El final de todo esto está un día más cerca.