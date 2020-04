Olabe planifica la próxima temporada con Odegaard en sus planes

Roberto Olabe planifica la próxima temporada de la Real Sociedad con Martin Odegaard en sus planes. La razón es que, según ha podido saber Radio San Sebastián, el futbolista noruego le ha comunicado en persona al Director de Fútbol realista su intención de cumplir la segunda temporada de cesión en el club txuri-urdin que el pasado verano pactó con el Real Madrid y que debía hacerse efectiva a la finalización de la primera, que todavía está por ver sí puede completarse y si lo hace, de qué forma y en qué fechas. En este caso, al Real Madrid no le queda otra opción que dejar cedido otra campaña más a Odegaard en la Real, porque el jugador de Drammen tiene la última palabra sobre su futuro. Así quedó claro cuando se hizo efectiva la operación con la Real Sociedad, quería dos años cedido en San Sebastián para tener un poco de estabilidad en su proyección y poder volver a Madrid completamente hecho como futbolista. El Real Madrid respetó en todo momento su decisión, y así quedó estipulado en el acuerdo entre todas las partes, por lo que este verano hará lo mismo. Odegaard tiene la última palabra y parece que ya ha decidido.

De momento, en la Real Sociedad desconocen las intenciones definitivas del Real Madrid con Odegaard, aunque 'Deportes Cuatro' informó ayer de que el club blanco no iba a recuperarlo este verano y que su idea pasaba por dejarlo otro año más en la entidad realista. Esta información concuerda con la noticia publicada por Noticias de Gipuzkoa, que asegura que el propio jugador noruego ha comunicado ya al Real Madrid también su intención de cumplir su segundo año cedido en la Real. Todo esto, unido a que Odegaard también ha dicho en el club realista que se queda, permite afrontar con más tranquilidad el equipo de la próxima campaña, que entre otros jugadores, volverá a girar en torno a la figura del internacional noruego, una de las revelaciones sin duda del presente ejercicio en LaLiga.

Odegaard no ha parado de repetir en todas sus apariciones públicas que su plan pasaba por estar dos años en la Real, y es algo que no ha variado en toda la temporada, estando en continuo diálogo con los responsables del club donostiarra, mientras que con el Real Madrid su contacto ha sido más esporádico, como es lógico. En la Real Sociedad eran conscientes de que, viendo el nivel supremo de Odegaard, el Real Madrid tendría interés en recuperar a su jugador, algo que sí podía llevar a cabo porque el contrato de cesión firmado es por una temporada por cuestiones federativas, aunque luego el acuerdo entre clubes fuera de que el noruego permaneciera dos campañas en San Sebastián, algo de lo que puntualmente se ha venido haciendo eco la SER; pero también sabían que el noruego tendría la última palabra y sería el que decidiría su futuro. En ese sentido, hace poco la Real accedió a los deseos del noruego de vivir en una vivienda más céntrica de San Sebastián y no en la villa de la zona de Hospitales en la que empezó a vivir. Su cambio de residencia no era sólo para los pocos meses que restaban para el final del curso, algo que sabían en la Real, pero que faltaba por corroborar cuando se fuera acercando el final de esta primera campaña, algo que ha llegado tras una conversación con Roberto Olabe, que ya a preparaba el equipo del año que viene, y necesitaba saber si contaba o no con Odegaard. Porque sino debería acudir al mercado para buscarle un sustituto de garantías. No será necesario. Odegaard ha dicho en el club que su intención es seguir, así que en la Real esperan que el Real Madrid respete su decisión y no trate de convencerlo a última hora. La idea es que sea así, que hagan caso a lo que haya decidido.

Isak, en la agenda del Barça

Junto a Martin Odegaard, el que también figura en rojo en los planes de futuro del director de fútbol de la Real es Alexander Isak, por mucho que el delantero sueco está en la agenda del Barcelona para la próxima campaña caso de que les falle la bala del delantero argentino del Inter de Milan, Lautaro, tal y como han desvelado los compañeros de 'SER Catalunya'. Desde la Real Sociedad aseguran que no saben nada de este interés y también insisten en que nadie del entorno de Alexander Isak les ha comunicado que el Barcelona haya mantenido contactos informales para conocer su situación. Con todo, el club donostiarra no tiene ninguna intención de vender al internacional sueco este verano y se remite a su cláusula de rescisión, de 70 millones de euros. Isak tampoco piensa en cambiar de aires, porque quiere seguir ganándose un sitio en su selección para poder jugar la Eurocopa del próximo año. Ya el pasado verano decidió salir del Borussia Dortmund porque entendía que no tendría todos los minutos que cree que necesitaba para seguir creciendo y que un club acostumbrado a trabajar con los jóvenes sí se los ofrecía. Nada ha cambiado en su mentalidad. Además, el siguiente verano podría volver al Dortmund a cambio de 30 millones de euros, cantidad que se pactó como opción de recompra a partir de 2021. Olabe cuenta con Isak, y de momento mantienen tranquilidad con este asunto, confiando en no tener que ponerse nerviosos, porque no hay ningún indicio que vaticine que pueda ser así.