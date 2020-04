El guardameta iliturgitano, Miguel Ruano Gutiérrez afrontaba a nivel personal, como explicó en Ser Deportivos Andújar hace unos meses, una histórica temporada deportiva, la 2019-2020, al convertirse en cancerbero del Club Deportivo Ciudad de Guadalajara FS -antiguo Gestesa Guadalajara que jugó en Primera División-. Ruano estuvo en el filial y en este curso deportivo pasó a ser jugador a todos los efectos de la primera plantilla que milita en el grupo II de la Segunda División B.

El deportista, que compagina su carrera deportiva con sus estudios de Enfermería en la Universidad de Alcalá de Henares, ha decido contribuir para intentar frenar la pandemia por el Covid-19, trabajando actualmente como enfermero de urgencias en el Hospital Príncipe de Asturias de dicho municipio madrileño.

Miguel Ruano, en una entrevista para SER Andújar, reconoce que se trata de su primera experiencia laboral que supone, en sus palabras, un gran reto cuando aún sin haber terminado la carrera universitaria ejerce su vocación de ayudar a las personas que están enfermas, a pesar de ser consciente de que se encuentra en primera línea de contagio.

Asegura que cuando se hizo público por parte del Gobierno de la nación que los estudiantes de cuarto curso de Enfermería podrían formar parte del personal sanitario para atender a personas con coronavirus, no dudó en llamar y presentarse una vez que desde las autoridades sanitarias se garantizó su seguridad dado que aún no está colegiado y, por lo tanto, no le cubre el seguro. “Llevo tres semanas trabajando con muchas ganas de aportar mi granito de arena a esta causa. Estaba en Andújar cuando se decretó el estado de alarma, pero desde un primer momento tuve claro que debía de dar el paso de volver a Madrid para ayudar a quienes lo necesitan en estos momentos tan delicados”, comenta Ruano.

Asimismo, señala que el día a día ha variado mucho en estas tres semanas que lleva trabajando. Como recuerda, al principio era un caos total con la zona de urgencias colapsada. Y, añade: “Hasta el punto que en la zona de Pediatría se podían ver personas adultas con Covid-19, además se habilitó todos los espacios del centro hospitalario para ingresar a los pacientes dado que se podía ver sentados en sillas, sillones y algunos no contaban con camas”.

Con respecto al material sanitario- mascarillas, guantes, viseras, gafas de protección y geles desinfectantes- afirma que este hospital madrileño, hasta ahora, ha tenido la suerte con contar con numerosas donaciones tanto de organismos como de particulares por lo que no han tenido problemas al contar cada profesional con equipos de protección individual.

Miguel Ruano comenta que de los setenta estudiantes que hay en su clase, quince ellos se encuentran trabajando repartidos entre el Hospital Príncipe de Asturias y el hospital de campaña que se ha habilitado en el Pabellón Rector Gala de Alcalá de Henares. “Una situación inesperada a principios de año, aunque en Madrid el brote llegó antes que en el resto del país. Teníamos ciertas informaciones de que los centros hospitalarios se podrían saturar. De hecho, dejamos de realizar las prácticas y, además, circulaban rumores que apuntaban que las clases de la universidad se podrían suspender”, remarca.

En relación a sus estudios de Enfermería, Miguel Ruano,- con los que está comprometido- declara que solo le queda para finalizar la carrera universitaria el TPG y las prácticas de este año que concluían en mayo, aunque todo está en el aire, y de momento, no sabe qué va a pasar.

Por último, Ruano subraya que ha aumentado el compañerismo y la unión entre los profesionales sanitarios que trabajan en dicho centro hospitalario luchando de manera conjunta contra el coronavirus.