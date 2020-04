Més de 40 laboratoris i clíniques privades de Catalunya cobren per fer tests de coronavirus

Anunciats a Instagram, Twitter o per boca-orella. Almenys 42 laboratoris i clíniques privades d’arreu de Catalunya promocionen tests d’anticossos de coronavirus, segons ha pogut saber SER Catalunya. Sense ser col·lectiu de risc, centenars de particulars han volgut sortir de dubtes i ja saben si han superat el virus. El preu de la prova oscil·la entre els 38 i els 65 euros i les mútues privades, de moment, no se’n fan càrrec. Fa només una setmana, dos grans laboratoris, Synlab i Echevarne, ofereixen els tests als seus centres de Catalunya i la demanda no ha parat de créixer. També ho ha fet el seu preu. En 24 hores s’ha disparat un 20 per cent: de 50 a 60 euros en les clíniques de Synlab.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va fer una crida divendres al sector privat a lliurar totes les proves diagnòstiques de coronavirus. Segons ha comprovat aquesta redacció, feia tres dies que el departament estava al corrent que clíniques privades feien aquests tests, anhelats pel Govern per manca d’abastiment. Els centres neguen haver rebut cap instrucció de la Generalitat i asseguren tenir estoc per fer les analítiques als particulars que ho vulguin pagar.

En tres dies, un laboratori del carrer Provença de Barcelona ha fet més de 200 proves serològiques. “Es fan a través d’una anàlisi de sang i ens diran si hem superat la malaltia”, explica Beatriz Fernández, cap d’operacions a Echevarne. Les trucades són constants. “Ara es diu que ens haurem de desconfinar i la gent té por de contagiar-se i molt interès a saber si ha superat el virus”, afegeix.

A un dels laboratoris Synlab de Barcelona, la cua no desapareix. Tres, quatre, cinc persones esperen al carrer, a més d’un metre de distància, per passar dins una clínica que fa olor de lleixiu. “Un altre per la prova d’anticossos?”, pregunta la infermera, amb ulleres i mascareta, al seu company de recepció. La multinacional assegura a aquesta redacció que només fan el diagnòstic als clients que portin prescripció mèdica o que treballin en l’àmbit sanitari. Tot i això, altres centres associats, així com els laboratoris Echevarne, no demanen volant signat. Un d’aquests casos és el Centre Mèdic Manlleu. Aquesta clínica privada ofereix els tests, subministrats per Synlab, i els promociona a les seves xarxes socials.

El gerent del centre defensa que no és culpa seva si l’administració no és prou eficient: “Així és la vida. Tothom s’espavila. La iniciativa privada és molt més àgil”, diu el director de la clínica d’Osona, que vol mantenir l’anonimat. “L’estat es lamenta que no troba ni tests ni mascaretes… Els hi prenen el pèl!”. Des de la setmana passada, el Centre Mèdic Manlleu està realitzant una cinquantena de proves d’anticossos diàries. Diverses empreses de la zona també hi han contactat, davant la preocupació de si els seus treballadors poden reincorporar-se a la feina sense risc de contagi. El director del centre assegura que els seus “no són tests ràpids” per desmarcar-se dels que compra el Govern.

La prova és senzilla. Una extracció de sang omple dos pots petits, suficients per determinar si ha generat anticossos del virus. “Tot i que no sabem per quant temps”, reconeix Fernández. La cap d’operacions d’Echevarne afirma que el virus “encara és molt desconegut”. Una etiqueta amb un codi de barres porta les dades de l’usuari. En menys de 48 hores, el pacient pot consultar els resultats a través de la plataforma digital d’aquests laboratoris. “Negatiu o positiu”, tot i que les clíniques recomanen que un metge interpreti el diagnòstic.

Les PCR: només per col·lectius de primera línia

A banda de proves d’immunitat, els dos grans laboratoris consultats també fan tests de PCR –considerats més precisos– a col·lectius essencials. Analitza directament si el pacient té o no el virus a través del material genètic. El diagnòstic és més costós i fa dues setmanes estaven disponibles al públic. Tot i això, les van retirar del seu catàleg per posar-les a disposició de les autoritats sanitàries. Ara, les farmacèutiques només proporcionen aquests ‘kits’ a cossos policials, sanitaris i personal de residències. Segons va explicar eldiario.es, les clíniques Creu Blanca i Teknon de Barcelona oferien aquest tipus d’anàlisis a particulars fins la setmana passada.