Diario de pandemia, miércoles 15 de abril

Y con el curso ¿qué?

Nos planteábamos hoy, en el Diario de Pandemia, el futuro inmediato de un curso que toca a su fin pero que, académicamente hablando, parece que será difícil que concluya normalmente, en el mes de junio. Quiere esto decir que las circunstancias terribles que estamos viviendo, el tiempo de confinamiento en estado de alarma, impiden que los resultados y evaluaciones del curso sean las habituales.

Las administraciones se plantean por tanto como resolver esta novedosa situación a la que no esperaban, ni remotamente, enfrentarse un día. Por ello hoy hemos invitado a nuestro programa a quienes nos pueden dar un punto de vista por su profesionalidad, por su experiencia y porque han trabajado de forma habitual en ámbito de la educación.

Contamos con la participación de Curro García, director del Centro de Profesorado Algeciras-La Línea, Andrés Martín, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía y director del IES García Lorca, Sebastián Alcón responsable de Educación en CC OO y Fernando trujillo experto en Educación y profesor de la Universidad de Granada..

Aprender idiomas

Una de las cuestiones que habitualmente nos planteamos, desde que empezó el Estado de Alarma por el Covid 19, es como sobreviven las empresas. Hoy nos acercamos al CIE, Centro de Idiomas Empresarial. Una academia donde prepararse para hablar idiomas desde cualquier edad y en la que las empresas encuentran un apoyo importante para la preparación de sus empleados.

Palma Lagriffa en representación de este centro educativo nos ha contado como se han adaptado y como están haciendo uso de las nuevas tecnologías para continuar con el aprendizaje de los idiomas. El teleaprendizaje está ya a la orden del día.

Un teléfono para asesorar a las familias confinadas

El Ayuntamiento de Los Barrios desde su Centro de Orientación Familiar ha habilitado un teléfono para asesorar a familias durante el confinamiento. Por nuestro programa ha pasado la concejal responsable Sara Lobato, "ofrecemos la posibilidad de escucha activa y de asesoramiento a las familias con hijos en diferentes edades, de forma que puedan plantear dudas y compartir las posibles dificultades que se encuentran estos días con menores o adolescentes".

El horario de atención será desde las 10:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:00 a 19:00 horas, todos los días de la semana. El teléfono de atención es el 639.392.307. "Este servicio telefónico de atención a familias seguirá un protocolo común de asistencia con plena garantía de confidencialidad profesional y será gestionado desde el COF.

La llamada: Antonio López Canales

Y terminamos con "La llamada", hoy en el Día del Arte contactamos en su domicilio con el pinto Antonio López Canales. Durante los día de Semana Santa hemos podido disfrutar en las redes sociales del pintor de una serie de pinturas dedicada a las procesiones que han sido muy aplaudidas, no solo por el ambiente cofrade, sino por quienes aprecian la calidad en la pintura de nuestro"Canaletto".

López Canales nos contaba que en estos días se dedica a organizar fotografías, a hacer limpieza y a ayudar en lo que puede a Mercedes, su compañera de toda la vida. "No me siento motivado para pintar, la pintura necesita de un estado de ánimo" y parece que estos no son los mejores tiempos para coger los pinceles, "aunque sí trabajo en algunos bocetos". López Canales espera poder salir pronto de este estado de confinamiento en su casa de las Fuerzas Armadas de Algeciras y retomar con normalidad su actividad.