Así trabaja la secretaría técnica del Real Oviedo

Hace ya más de un mes que no podemos ver ningún partido oficial sobre el césped. Mientras tanto, los jugadores se entrenan en sus casas para no perder mucho la forma y es en los despachos particulares donde las labores no cesan. Una de las que más carga de trabajo tiene es la secretaría técnica que, bajo las directrices de Francesc Arnau, y a través de David Comamala, Roberto Suárez y Álex Díaz, sigue ampliando miras de cara a la próxima ventana de fichajes.

Escucha aquí todas las declaraciones de David Comamala y Roberto Suárez:

En primer lugar David Comamala habla sobre qué es lo que hacen en su día a día: “No hemos variado en exceso, aunque obviamente no hay partidos en directo que seguir. Todo se hace a través de vídeo. Hemos implantado una estructura cuya principal función es recopilar la máxima información sobre jugadores, técnicos o equipos con la intención de que cuando lo demande el director deportivo llegue lo más filtrada y trabajada posible”.

“Estamos centrados en Primera, Segunda División y Segunda B, donde hacemos hincapié en equipos filiales. Con la actual situación de confinamiento y más tiempo, nos ha dado la oportunidad de abrir más el espectro de países donde intentamos llegar y tener el conocimiento necesario para valorar una posible incorporación en un futuro”, añadió Comamala.

Roberto Suárez daba más detalles del sistema: “Tenemos reuniones por videoconferencia donde vamos adelantando trabajo y filtrándose. Y todo eso lo volcamos en un sistema que hemos implantado donde figuran todos los informes y partidos que se ven. Son informaciones que podemos tener de entrenadores, representantes o compañeros para saber cómo es su forma de vida, cómo compiten, cómo entrenan... en definitiva, cualidades que en un partido no podemos llegar a percibir tanto”.

“En un día normal hay que intentar ver dos partidos, más situaciones de jugadores que me llegan a diario a través de agentes, técnicos… esto lleva 3 o 4 horas diarias. Además realizar el informe de cada partido o jugador te puede llevar otra media hora más. El resto del tiempo lo empleo para mantener el contacto telefónico habitual con los jugadores, agentes o técnicos”, explicó Comamala sobre cómo es un día laboral suyo en confinamiento.

“Desde febrero llevamos unos 1.200 informes de jugadores. A muchos ya les conocemos, pero vamos recuperando información en diferentes contextos. Hay algunos jugadores que son perfiles deportivos y contractuales interesantes para nosotros, y nos centramos en verlos en situaciones diveras: posiciones diferentes, de locales o visitantes, ante distintos rivales, contra diferentes esquemas… para tener un conocimiento más profundo del futbolista”, añadió.

Por su parte, Suárez comentó que “hay un volumen alto de jugadores y partidos visto. El software está por encima de los 400 partidos vistos estos días. No podemos juntarnos en las oficinas pero tiene la parte buena que son muchas horas que puedes dedicar a toda esta visualización”.