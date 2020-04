El himno asturiano para el confinamiento

Han pasado ya casi 40 años desde que Víctor Manuel convirtiese la canción Asturias en el himno oficioso de la región. Tal fue el éxito que no hay quien no conozca, de principio a fin, los versos que Antonio Garfias compuso en 1937 y a los que el artista asturiano puso música en su día. Quizás por eso, porque ninguna canción como esta retrata la Asturias bella, unida, y sufriente, a David Feito, ex Sueño de Morfeo le vino la idea de invitar a 30 artistas asturianos a cantarla desde casa.

Así que al primero que llamó fue a su amigo y vecino Guti, el gaitero; y Guti, claro, a Víctor Manuel. Y luego a más. Tanto que fueron sumándose a la nómina nombres como los de Melendi, Chus Pedro, Igor Paskual, Pablo Moro, Anabel Santiago, Marisa Valle Roso, Beatriz Díaz, Ana Nebot, Tina Gutiérrez o Eva Hevia, y así hasta una treintena de voces que acaban construyendo esta obra coral para el confinamiento. “Todos ellos grabando su parte desde casa y con los medios disponibles”, explica Feito.

El vídeo está corriendo como la pólvora por las redes sociales. Incluso el presidente regional, Adrián Barbón, lo ha colgado en su propio muro para compartirlo con sus seguidores. De esta manera va volando, de móvil en móvil, el que se está convirtiendo en el himno asturiano del confinamiento.

Los promotores de la idea pretenden, además abrirla al público, de manera que “la gente pueda participar en el final de la canción grabándose mientras canta el "Sola en mitad de la Tierra" y lo suba a las redes con el hashtag #AsturiasCantaEnCasa. Pues eso.