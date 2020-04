El Principado estudia "posibles ayudas directas" para reactivar el sector turístico

El gobierno asturiano contempla la posibilidad de destinar ayudas directas al sector turístico y reorientará el presupuesto de cultura para establecer medidas excepcionales de apoyo a los profesionales de la industria cultural. Así lo ha anunciado la consejera de Cultura, Política LLingüística y Turismo, Berta Piñán, ante el grupo de la Junta General del Principado para el seguimiento de la gestión de la crisis del COVID-19.

Lo primero han sido los agradecimientos. La consejera de Cultura y Turismo no ha ahorrado buenas palabras para el sector turístico por su "excelente respuesta" ante esta crisis sanitaria, y su "colaboración" en todo momento con la administración, con la que se han coordinado para evaluar el impacto económico del coronavirus y trabajar en las medidas que lo puedan paliar. Como ejemplo de esa colaboración, Berta Piñán, ha destacado la creación de un grupo de trabajo en el que además de su consejería y la Federación Asturiana de Concejos, están representadas 8 de las asociaciones más representativas del sector. Se reúnen semanalmente y trabajan en las medidas para la reactivación del turismo, entre las que se incluyen "posibles ayudas directas", aunque no ha concretado nada más. La consejera también ha anunciado que se trabaja en una "nueva estrategia turística" que espera esté lista antes de que finalice este año.

En este marco, la titular de Turismo, ha informado del lanzamiento de la campaña para promocionar Asturias como destino seguro con el lema "Volveremos". Se trata de un vídeo difundido por Internet, que ha contado en cinco días con 163.000 reproducciones. También se ha puesto en marcha una iniciativa en los perfiles digitales de turismo de Asturias que invita a los usuarios a compartir las imágenes de sus vacaciones en nuestra región. Todo ello, ha explicado la consejera, Berta Piñán, ha situado los canales asturianos como Facebook, en el primer puesto de todos los perfiles de destinos turísticos españoles en las redes sociales a nivel de interacciones.

Sin embargo, las explicaciones y la estrategia que ha trasladado la consejera no han dejado satisfechos en absoluto a los grupos de la oposición. El PP le reclama un plan de choque con medidas urgentes en auxilio de las empresas turísticas en el convencimiento de que no resistirán 4 o 5 meses en la actual situación. Su diputado José Manuel Felgueres, dice que los planes de promoción están bien, pero antes hay que ocuparse de lo que no puede esperar.

En cuanto al sector cultural, la consejera del ramo Berta Piñán, ha explicado ante el grupo COVID 19 de la Junta General, que desde su departamento trabajan en la reorientación de parte del presupuesto de cultura para implementar medidas de apoyo adaptadas a los profesionales y la industria cultural.

La consejería de Cultura ha realizado una encuesta en la que han particpado 395 profesionales del sector, una muy buena representación de la industria cultural asturiana, según la consejera, y que arroja datos como que sus ingresos han bajado un 62% y que el 31% consideran que si esta situación se alarga hasta mayo o junio se verán abocados al cierre o a declararse en ruina.

Y en materia de deportes ha destacado la puesta en marcha de la iniciativa 'Muévete en casa', que se desarrolla en las redes sociales y el televisión del Principado, y que cuenta con la colaboración de los profesionales del sector que junto a los de la cultura "son- ha dicho Berta Piñá -, un motor anímico y contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida, en estos tiempos de confinamiento".