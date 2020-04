El C.D.Castellón aboga por un play-off express respetando la ventaja para el líder de la categoría

La RFEF ya trabaja en lo que ha denominado un modelo exprés para finalizar la temporada de las competiciones no profesionales, tras reunirse ayer con el Consejo Superior de Deportes.

La Federación plantea dar por concluida la competición respetando la clasificación actual y apuesta por aplicar un mecanismo de ascensos mediante play-off a partido único con el fin de garantizar el mismo número de ascensos que estaba previsto al inicio de la competición. De la misma manera confirma que "no habría descensos a Tercera y Preferente".

Esto afectaría a la Segunda B, Tercera, competiciones de ámbito estatal del fútbol femenino y fútbol sala así como a todas las competiciones estatales de la categoría juvenil.

El CD Castellón, líder del grupo III de Segunda B, se encuentra a la espera de más información, al tiempo que ve lógica la postura de dar por concluida la competición con el fin de no poner en riesgo a jugadores y familiares.

Respecto a la resolución de los ascensos, el club comparte la disputa de un play-off exprés siempre y cuando se respete su primer puesto y por tanto la disputa de una eliminatoria directa por el ascenso a Segunda División y su correspondiente repesca, más teniendo en cuenta que no va a haber descensos. Si se beneficia a los cuatro últimos, se ha de beneficiar al primero.

La otra opción que se maneja en la RFEF es la de disputar un play-off entre los 4 primeros de cada grupo, 1º contra 4º, y 2º contra 3º, pero esa opción no la comparte el CD Castellón.

El play-off podría jugarse en campo neutral y a partido único. Siempre sin público.

Al no haber descensos… pero sí ascensos… el año que viene podría haber dos grupos de 24 y dos de 25, por los ascensos de 3º, o bien cinco grupos de 16, para una posterior reestructuración de la categoría en próximas temporadas.

Las propuestas van a ser sondeadas desde hoy mismo por parte de FFCV con todos los actores (árbitros, clubes, jugadores...).

En lo referente a los clubes castellonenses afectados...

-El Villarreal B seguiría en Segunda B.

-El Villarreal C (4º en el grupo 3º) seguiría en Tercera ya que no podría subir porque el Villarreal B es 6º en segunda B. (a la espera de que el comité de arbitraje deportivo dictamine si definitivamente le da los 3 puntos al CD Castellón en su duelo denunciado por alineación indebida. Si se los diera al Villarreal B, el filial pasaría a ser 1º y el Castellón 5º, y automáticamente el Villarreal C jugaría el play-off de ascenso a Segunda B).

Es play-off entre los equipos de Tercera podría disputarse entre los 4 primeros de cada grupo, de los que subiría 1.

-El CD Roda seguiría en Tercera

-En Preferente la intención de la FFCV es llevar a cabo una iniciativa similar en sede conjunta con los equipos de Regional Preferente que ahora mismo ocupan zona de 'play-off' (doce) para decidir los cuatro ascensos a Tercera. Es decir, Benicarló, Burriana y Castellón B del Grupo I.

-El Villarreal femenino seguiría en 2º división femenina grupo Sur

-El Joventut Almassora (en principio seguiría en 1º nacional grupo 7, pese a que es 2º empatados a puntos con el 1º)

-En fútbol sala, el Peñíscola FS seguiría en LNFS y el Bisontes en Segunda División.