Las escuelas infantiles de A Coruña serán gratuitas el próximo curso

El gobierno local de A Coruña aprobará este miércoles en junta de gobierno la reforma del reglamento de las escuelas infantiles municipales para que sean gratis a partir del próximo curso escolar. La implantación de la la gratuitad de la educación de 0 a 3 años es fruto del acuerdo entre el PSOE y la Marea Atlántica. Una medida que beneficiará a unos 830 niños que podrán acudir sin coste las nueve escuelas infantiles municipales que hay en la ciudad. Para su aprobación definitiva deberá ir, no obstante, a pleno.

La modificación cuenta con una partida de casi medio millón de euros en el Presupuesto Municipal de este año. En los centros se incorporan además objetivos como el fomento de la igualdad, el uso del gallego como lengua vehicular, la sostenibilidad ambiental o la alimentación saludable, dando prioridad a los productos de proximidad.

“Con eses obxectivos de igualdade, sustentabilidade ambiental e alimentación saudable. É o xeito de facer cidade con políticas públicas froito do acordó e do diálogo do goberno municipal e a Marea Atlántica que hoxe culmina con este anuncio”, concluye Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

Para el acceso de las familias a las escuelas infantiles se tendrán en cuenta criterios de renta y conciliación laboral. Para Marea Atlántica, esta propuesta supone reconocer la enseñanza de 0 a 3 años como parte integral de la educación pública y con un acceso más progresivo para las familias con menos recursos. Recuerda que la medida se diseñó en el anterior mandato de Xulio Ferreiro.