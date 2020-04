Manuel Bonilla: "En Jaén veremos tasas de paro cercanas al 30%"

"En Jaén veremos tasas de paro cercanas al 30%". La afirmación la ha realizado Manuel Bonilla, portavoz en el Ayuntamiento de Jaén por el PP, que ha sido el protagonista este miércoles por la mañana de su primera rueda de prensa online tras la declaración del Estado de Alarma. A preguntas de Radio Jaén, confirmaba que se ha basado en datos nacionales aportados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se palpaba una caída media de un 8% y una media de desempleo en España del 20%. Por lo que ha realizado sus propios cálculos para definir ese 30% de desempleo en la provincia de Jaén.

"Ojalá que no sea así y se equivoque el FMI. Porque una tasa de desempleo tan alta, evidentemente conlleva repercusiones y sobre todo sociales muy graves. Pero, repito, una tasa media en España del 20% supone que evidentemente esa tasa en Jaén se va a disparar", explica el edil del PP.

Plenos online

También ha aprovechado para solicitar al equipo de gobierno cordura y que el pleno del mes de abril se pueda desarrollar de forma telemática, al menos para aquellos concejales que así lo requieran. Está convencido el líder popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, que puede suponer un riesgo grave de contagio entre los asistentes a la sesión plenaria.

“Los políticos tenemos que dar ejemplo. Y si estamos pidiendo medidas de seguridad a los ciudadanos, es necesario que los políticos también demos ejemplo y las practiquemos. Por lo tanto, exigimos al equipo de gobierno que el pleno se pueda celebrar tanto vía presencial como telemáticamente”.

Por cierto, pide que se restablezca el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, sigue solicitando un pleno extraordinario para hablar de la situación sanitaria actual y del futuro económico de la ciudad, y también quiere que se puedan presentar mociones en los plenos. Y considera imprescindible un nuevo presupuesto municipal para afrontar la debacle económica que se augura tras el Covid-19. Además, solicita que el Ayuntamiento pida a Diputación un Plan específico de inversiones para la ciudad, que se otorguen beneficios fiscales a las pymes, un nuevo plan de asfaltado o que deje sin efecto la subida del IBI aprobada por el gobierno local.

Pactos de Moncloa locales

Manuel Bonilla, del PP, aseguraba tener espíritu de colaboración con el gobierno municipal, pero siempre que sean atendidas sus propuestas. Incluso, no descarta unos 'Pactos de la Moncloa' locales. Yo diría que tenemos la obligación los partidos políticos de ponernos de acuerdo e intentar que la ciudad de Jaén salga lo mejor parada posible de esta situación. Pero claro, para eso, el espíritu de unidad no solo puede ser de palabra. No me sirve de nada que el alcalde hable de unidad y colaboración, que nosotros planteemos medidas y que cada vez que el equipo de gobierno anuncie esas medidas no se mencione al grupo político que ideó esa propuesta”.

El portavoz popular en el consistorio jiennense se ha quejado de que se haya hecho caso omiso a la petición por escrito para que ondeara la bandera a media asta por los fallecidos por coronavirus. También hay malestar porque el equipo de gobierno “se adueñara”, según Manuel Bonilla, de propuestas realizadas por el PP como la política llevada a cabo en aparcamientos públicos o el aplazamiento de impuestos que se anunciaban ayer y “que llegan tarde”, según Bonilla, solicitando que se retrasen hasta septiembre.

También mostraba sus condolencias a los fallecidos por el coronavirus en la provincia de Jaén. “Un auténtico drama”, según el líder del PP en el consistorio jiennense. Aportaba todo su apoyo a los sanitarios que están luchando contra la pandemia, a todos los trabajadores esenciales “que se están dejando la piel” y a la gran mayoría de la ciudadanía de Jaén que “está respetando el confinamiento”.