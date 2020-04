Los grandes de la Segunda B rechazan los bandazos de Rubiales

El 17 de marzo Luis Rubiales daba por segura la reanudación y la conclusión de las ligas españoles: "todos esperan justicia e igualdad. La temporada 19/20 tiene que acabar con las mismas reglas". El día 25 insistió: "nos sentimos a gusto diciéndoles a los clubes que lo que ganes o pierdas que sea en el terreno de juego". Luego llegó la polémica reunión a tres bandas en la que la Federación fue acusada y denunciada por LaLiga y la AFE, asunto que se resolverá en los tribunales. Recientemente, más de un tercio de los clubes de Segunda División B instaron al dirigente a suspender definitivamente el campeonato. Horas después, el fútbol amateur sondea entre sus miembros la propuesta de Rubiales: cancelación de la liga regular, ascensos vía play-off exprés y aumento de equipos para las próximas ligas al suprimirse los descensos.

Las razones para este volantazo de la cabeza visible del fútbol español se recogen en el documento remitido a las delegaciones territoriales y que desveló el periodista Isaac Fouto. En la carta, el dirigente asume ahora que "es irrefutable que las soluciones que se puedan adoptar para el deporte profesional pueden acabar siendo totalmente inviables o imposibles para el fútbol aficionado. Ni los medios son los mismos, ni las posibilidades económicas y humanas son las mismas, ni podemos ni debemos vernos arrastrados por decisiones que responden a intereses legítimos y razonables, pero que parten de premisas distintas". Se abre un periodo de consultas antes de la decisión definitiva y conjunta que se tomará en una semana.

Las reacciones no se han hecho esperar. La Cultural guarda silencio, pero tanto director general como entrenador defendieron recientemente la idea de acabar la competición. Uno de los líderes, la UD Logroñés, a través de su vicepresidente Juanjo Guerreros, señaló en TVE que "en caso de no poder jugar no se debería juga nada y ascender los primeros de cada grupo". Joaquín Parra, presidente del CD Badajoz, tercer clasificado del grupo IV, desveló en "El Larguero" que horas antes Rubiales tenía aún otra idea en la mente: "hablé ayer (lunes) con él por la tarde y me decía que era imposible suspender la temporada. Hemos tenido una videoconferencia casi todos los equipos que estamos arriba y estamos de acuerdo. Esto no puede ser. Rectificará. Si con 80 equipos la Segunda B es un pozo, imagínate con 98". Junto a Manu Carreño, el entrenador de la UD Ibiza, el doctor Pablo Alfaro, no compartía las prisas por resolver la competición y apelaba a "una decisión más justa". Otras respuestas: "No se puede denigrar más la competición afectando a unos sí y a otros no" (José Luis Mendoza, UCAM Murcia). "Aceptaremos lo que decida la Federación" (Alejandro Sandroni, CD Yeclano).

Por otro lado, de manera previa, 33 clubes pidieron en un comunicado conjunto y remitido a la Federación Española la suspensión de la temporada basándose en tres criterios: preservar la salud de sus jugadores, técnicos y empleados, la probable ausencia de público en los estadios y las graves consecuencias económicas e inseguridad jurídica que implicaría prolongar la liga más allá del 30 de junio. Los firmantes fueron: Algeciras, Amorebieta, Arenas, Linense, Baracaldo, Burgos, Calahorra, Coruxo, Don Benito, Ejea, Guijuelo, Hércules, Internacional, izarra, Las Rozas, Leioa, Marino, Mérida, Orihuela, Pontevedra, Prat, Real Unión, R. Ferrol, Recreativo, San Fernando, UD Sanse, Sanluqueño, Talavera, Tudelano, Salamanca, Unionistas, Villarrobledo y Villarrubia).

El fútbol leonés no saldría mal parado en este nuevo escenario de final de temporada. La Cultural aseguraría un play-off que se le escapó el pasado curso y lo haría desde el segundo puesto al que accedió de nuevo en la última jornada disputada. Con el liderato a trece puntos vista, el objetivo marcado era la segunda posición, aunque en la sede del Reino de León contaban con disputar todos los partidos restantes. La preparación iría enfocada a partir de ahora a la disputa de uno o tres partidos oficiales. Por su parte, la dirección estudiará la manera de compensar a su abundante masa social al no poder presenciar los seis encuentros de liga regular que estaban programados en el recinto municipal.

Más abajo, La Bañeza FC y At. Bembibre se garantizarían la permanencia en una Tercera División que se les había puesto cuesta arriba y en la que son dos clásicos. Por su parte, el Atlético Astorga se despediría por tercera campaña consecutiva de luchar por el ascenso de categoría. Más interrogantes se abrirían en la Liga Nacional Juvenil donde no se recoge en el reglamento la fórmula de play-off para determinar los ascensos. En el grupo castellano y leonés, la Cultural ocupaba hasta el momento de la interrupción la posición de ascenso directo que ahora queda en el aire.