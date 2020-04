Ayuso tumba "por precipitada" la propuesta de Aguado de permitir a los niños salir a la calle

La tensión y la desconfianza entre los dos socios de gobierno madrileño, PP y Cs, es máxima, es mutua, y una prueba es que “en las cinco videoconferencias que Isabel Díaz Ayuso ha tenido con Pedro Sánchez, Ignacio Aguado, nunca le ha propuesto nada”, apuntan fuentes populares en el Ejecutivo madrileño. Ni siquiera esa propuesta de permitir que los niños puedan empezar a salir ya a la calle.

Ignacio Aguado anunció esa iniciativa el pasado lunes - un día después de la videoconferencia de presidentes-, a través de una entrevista en un medio de comunicación, algo que tampoco sentó nada bien en el PP porque Ignacio Aguado lanzó ese globo sonda “sin haberlo hablado antes con la presidenta, ni con el consejero de Sanidad, ni con el comité de expertos en coronavirus del Gobierno”, apuntan estas fuentes. En la Puerta del Sol creen que Ignacio Aguado debes ser “más cauto” y “no generar falsas expectativas a la gente”, sobre todo, al anunciar propuestas que “no le compete a Madrid” porque esa decisión depende del mando único estatal del Gobierno de España.

La reflexión que llega desde el Partido Popular es que Ignacio Aguado, “una vez más, se ha precipitado” con su propuesta de permitir que los niños puedan salir ya a la calle a partir del próximo 26 de abril durante una hora al día. Tal y como adelantó este mediodía la Cadena SER, los consejeros del PP y la presidenta madrileña han tumbado esta iniciativa del vicepresidente Ignacio Aguado porque “ahora mismo no hay evidencias empíricas, ni sanitarias, que permitan dar ese paso”, apuntan fuentes del Ejecutivo madrileño.

Aún así, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado no se siente desautorizado y seguirá defendiendo su propuesta, “no tiene mucho que se permita salir a las mascotas a la calle, y que no los niños no puedan salir de su casa hasta la primera quincena de mayo”, apunta el portavoz del Gobierno, aunque de momento el Estado de Alarma está vigente hasta el próximo 26 de abril.

El portavoz del gobierno madrileño, Ignacio Aguado encaja la derrota pero se defiende, “es lo mismo que han propuesto líderes nacionales, como Pablo Casado, y líderes autonómicos como Feijóo o Lambán y alcaldes como Almeida”. De hecho, este mismo miércoles, El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a defender que los niños puedan empezar a salir de casa acompañados de un adulto y de forma "controlada".

Otras fuentes del gobierno madrileño aseguran que "nada nos gustaría más que los niños puedan salir pronto, que las personas que hacen deporte al aire libre lo vuelvan a hacer, o que población joven que se ha demostrado que es más fuerte ante el virus también puedan recobrar parte de la normalidad", pero "hay que tener en cuenta que Madrid ha estado y está en el foco de la epidemia, y que la densidad de población de Madrid capital y de muchos de sus municipios es también un factor importante". Por tanto, "cualquier medida en relación con la relajación de las medidas de confinamiento debe venir avalada por los expertos sanitarios, los epidemiólogos y las autoridades de salud pública", zanjan estas fuentes.