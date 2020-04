Villegas asegura que se tiene un plan para hacer frente al rebrote de COVID-19 que se espera para invierno

El consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, ha advertido este miércoles que este invierno lo más probable es que se produzca un nuevo brote de Covid-19, para lo que hay previsto un plan autonómico "para estar preparados", y en cuanto a la situación actual afirma que los datos "van mejorando lentamente, mas lento de lo que nos gustaría", por lo que pidió "comprensión y paciencia".

A fecha de hoy hay 1.520 casos confirmados desde el inicio del actual brote; 513 curados; 109 fallecidos; 698 personas en aislamiento domiciliario, 200 ingresos hospitalarios, de los que 36 están en UCI, y 13.982 pruebas realizadas que han dado negativo. El personal sanitario afectado alcanza la cifra de doscientas personas, 167 de las cuales pertenecen al sistema murciano de Salud.

En las residencias de mayores hay 249 afectados, uno más que ayer, y 56 personas fallecidas del total de 109 registrados en la Región por este virus. Además, hay 82 trabajadores infectados en estos centros.

En cuanto al resultado de los 423 test rápidos llevados a cabo en las cuatro residencias de mayores en las que se han registrado casos positivos, en CASER, el 13,39 por ciento ha dado positivo y, según el consejero, ya han pasado la enfermedad y ya están curados; en Orpea de Cartagena, el 16,33 por ciento; en Abanilla, el 39,21 por ciento, y en Churra, el 12,69 por ciento.

Preguntado por implementar en Murcia la iniciativa llevada a cabo en Valencia de regalar en farmacias las mascarillas para mayores de 65 y personas de riesgo, respondió que esas personas no deben salir de sus casas y que reciben ya mascarillas de donaciones privadas.

Las familias podrán despedirse de los mayores que están al final de su vida no solamente en residencias, sino que está previsto que próximamente también lo hagan en las Unidades de Cuidados Intensivos, según anunció el consejero, para lo que se elabora un protocolo que en el caso de residencias supone una persona un tiempo máximo de 15 minutos.

Entre 50 y 75 test rápidos se están llevando a cabo esta semana en centros de salud de Molina de Segura, Cartagena y Murcia, porque estos tres municipios son los que más casos presentan, si bien por el momento no se han facilitado resultados.

De la puesta en marcha de pruebas PCR a la población, indicó que el desabastecimiento mundial de reactivos impide que se haga más cantidad de ellos como sería deseable, y aclaró que los test de anticuerpos aunque den negativo no quiere decir no se vaya a contagiar a partir de hacerse esa prueba. "Entiendo que haya angustia o temor", afirmó, en relación a lo que viven los trabajadores de las residencias de mayores, pero el hecho de hacerles el citado test rápido no debería suponer relajar las medidas de seguridad severas impuestas en esos edificios.

Por último, indicó que trabajan esta semana en coordinar cómo será la reanudación paulatina de toda la actividad sanitaria como consultas externas, y explicó que no será en todas las áreas de salud por igual, y remarcó que en una de las cuestiones en las que trabajan ahora en la Consejería es en volver a la etapa de seguimiento inicial para que aquellos casos que van apareciendo hacerles un detenido seguimiento de la cadena de contagios en sus últimos 7 días para llegar a suprimir este brote.