Enrique Siscar: "El tenis me ha enseñado a valorarme"

Enrique Siscar ha sido otro de los protagonistas destacados de 'El Café Sport de las 5' con Fran Sánchez. El tenista de Torre Pacheco sufrió un grave accidente de tráfico con 21 años que lo dejó en silla de ruedas, pero su perseverancia hizo que la fuerza de superación pudiese más que su discapacidad forzosa.

En el directo de Instagram con el Director General de Deportes de la CARM ha comenzado diciendo que "lo primero que quiero hacer cuando acabe la cuarentena es ir al Venezuela y al Salzillo con mis amigos y la familia. Mi famila lo ha sido todo, tanto antes del accidente como después. Ellos siempre van a estar ahí, son los que me han inculcado valores".

En sus recuerdos de la infancia, Enrique ha destacado que "siempre he sido deportista, desde bien pequeño he jugado al fútbol y tenis. Luego tuve que elegir una de las dos y me decanté por el fútbol. Al estar bien físicamente tras mi accidente, eso me ayudó a tener la cabeza amueblada". También ha dado más detalles del trágico suceso: "Con 21 años estaba en la universidad estudiando ingeniería técnica, en mi tercer año. Di una clase un viernes por la mañana y a las diez termino y le dije a un amigo que nos fuéramos al Real Murcia a entrenar a Cobatillas en 2003. Justo a la vuelta, en una línea recta tuve el accidente. Pasó y ya está".

Tras "dar unas vueltas de campana, aunque no me acuerdo", Siscar ha detallado más imágenes del accidente: "Recuerdo la ambulancia, estar en la UCI y empezar a asimilar a los dos o tres días lo que había pasado. Del golpe, en el abdomen tenía medio kilo de pus y tuve un derrame, Ahí fue la única vez que pudo peligrar mi vida, pero es cierto que nunca me dijeron que no volvería a andar".

Rafael Nadal es uno de los grandes ídolos de Enrique y guarda una anécdota curiosa de una vez que coincidió con él aunque no pudiesen hablar: "Estaba entrenando en su Academia y nos mandaron en recepción a una pista. En esa pista estaba entrenando él junto a Moyá. Nos fuimos a la pista de al lado y mi entrenador me dijo que ojalá me ejercitase con tanta motivación siempre, algun día podré hablar con él", ha afirmado.

El murciano ha querido, además, darle importancia al valor del deporte durante la entrevista: "Para ser buen deportista hay que ser muy disciplinado, constante y disfrutar lo que haces. Al final, a disgusto bastantes cosas hay en el día a día como para hacer un deporte que no te gusta. Yo, en particular, tengo que mejorar la mentalidad en los partidos y tener más confianza en algunos momentos. El tenis me ha enseñado a valorarme y ver quién está a mi alrededor".

Para finalizar, Siscar ha apostillado que "siempre me he sentido querido en la Región de Murcia, me enteré de rebote que podía hacer este deportey quiero que alguien en mi situación pueda tener una opción".