Mascareta obligatòria per sortir al carrer, fins i tot per fer esport

L'ús de la mascareta serà obligatori per sortir al carrer, fins i tot per fer esport o per anar a l'hort.

Avui el consell de ministres ha aprovat el protocol adoptat conjuntament amb els comuns per aixecar parcialment el confinament per passejar o practicar alguna activitat física moderada que no impliqui risc d'accident i que ja es podrà iniciar demà.

Així, aquest dijous ja es podrà sortir una hora al dia en jornades alternes que pels que visquin en números parells serà en dies parells, i al revés pels senars. Qui no tingui número de casa, de l'A a l'M es considerarà dia parell i la resta, senar.

De les 6h a les 9h i de les 19h a les 21h estarà dedicada a corredors i marxadors.

La fraja per a majors de 70 anys i persones vulnerables serà d'11h a 14h.

La resta d'hores seran per passejar, que es podrà fer en família però només dels convivents, i per comprar i el vehicle privat només es podrà utilitzar per a aquesta segona activitat de manera que, segons el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'hauran de programar i organitzar.

Una altra excepció al desconfinament serà la sortida per tenir cura dels horts sempre i quan es tracti de persones menors de 70 anys i que no siguin vulnerables.

L'ús de la mascareta serà obligatori en tots els casos per sortir al carrer i per accedir a espais públics. Fins i tot per practicar esport caldrà dur-la posada i el titular de Salut ha garantit que se n'han distribuït cent mil unitats entre totes les farmàcies i per tant hi ha abastiment suficient per a tota la població.

Les persones grans i vulnerables podran seure als bancs de parcs, places i carrers prèviament desinfectats pels serveis d'higiene dels comuns. Es recomana, però, no tocar la seva superfície.

Els gronxadors i àrees d'esbarjo continuaran tancats per ser un focus transmisor de la Covid19.

Les corporacions poden habilitar espais específics per córrer i caminar, obrir trams dels camins de muntanya com els recs de la capital ja que per fer-ho, a banda de dur mascareta, se n'haurà de guardar una distància mínima de 10 metres ja que l'expansió del virus per l'aire fent esport és més alta.

En canvi, per a les persones que passegin o vagin als horts la distància social recomanada és de 4 metres.

Pel que fa al recorregut màxim permés continua sent de dos quilòmetres i la durada de la sortida no pot excedir una hora.

Excepcions pels treballadors de serveis essencials

Hi haurà també algunes excepcions en aquesta normativa pels treballadors de serveis essencials i que realitzen guàrdies.

En el cas dels primers, podran sortir a fer esport, compres o passejar fora de l'horari indicat i sempre sota un criteri de prudència i autoresponsabilitat, no superant l'hora de durada i limitant-ho cada dos dies.

Pel que fa a les persones que fan guàrdies, com els treballadors sanitaris, també poden sortir fora del dia que els hi tocaria, mantenint també el criteri d'autoresponsabilitat.

El titular de Salut no ha especificat quan es podran ampliar aquestes mesures però la intenció és que relativament aviat d'una hora cada dos dies es passi a una hora diària sempre i quan l'evolució de l'epidèmia vagi a la baixa.