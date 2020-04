Alcorcón desinfecta en profundidad 50 edificios e instalaciones municipales

La Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa) ha llevado a cabo en las últimas semanas la limpieza y desinfección en profundidad de más de 50 edificios e instalaciones municipales aprovechando que están cerrados con motivo de las restricciones por el estado de alarma.

El director-gerente de Esmasa, Santiago Anes, ha explicado que la empresa se ha hecho cargo de la limpieza y desinfección de prácticamente todos los edificios municipales -exceptuando los colegios, que no dependen de ellos- y lo ha hecho "con medios propios", lo que ha obligado a contratar alguna persona más.

"Hemos aprovechado que muchos edificios -polideportivos, centros de mayores, centros municipales- están cerrados ahora para hacer limpiezas generales", ha añadido Anes, que insiste en que no solamente han desinfectado las instalaciones que ya limpiaba Esmasa, sino los que limpiaba el personal del Ayuntamiento.

Aparte de la limpieza del interior de edificios, en las últimas semanas han llevado a cabo la desinfección, como servicio extraordinario, de las calles y de los puntos más sensibles de la ciudad como las entradas a hospitales, centros de salud, farmacias, galerías comerciales.

"Lo que hemos hecho ha sido baldear todas las calles, porque no podemos utilizar sopladoras, para no levantar precisamente lo que pueda haber en el suelo", ha añadido el director-gerente de Esmasa, que ha llevado a cabo también la reorganización del servicio de recogida de residuos.

En este sentido, Anes explica que, en una primera etapa, antes del estado de alarma incluso, lo que ya se hizo fue reducir la jornada laboral de los peones "a 6 horas y cuarto", eliminando el tiempo de bocadillo "para evitar que la gente se concentrara en las salidas y entradas de los turnos".

Después, cuando ya se decretó el estado de alarma, lo que hicieron fue generar dos grupos, el A y el B, que trabajan de dos días en dos días, de tal manera que "se elimina la sobreexposición de los trabajadores unos a otros", ya que "solamente la mitad de la plantilla se sobreexpone esos dos días".

Por otro lado, permitieron que la gente pudiera hacer cambios de turnos por su situación familiar, para que "pudiera conciliar su vida laboral y familiar", recalca Anes, quien destaca que todos los trabajadores han contado con los equipos de protección adecuados, ya que hicieron acopio antes de la crisis.

"No solo no ha faltado el material de protección sino que hemos prestado al resto de departamentos del Ayuntamiento, a Bomberos, a Policía, porque no hemos dejado en ningún momento de contactar con proveedores y, lo más importante, cuando vimos lo que estaba pasando en China, ya hicimos algunas peticiones de compra", subraya.

En cuanto al comportamiento de la ciudadanía, Anes afirma que "en general la gente se está portando bastante bien", aunque confiesa que "están teniendo algún problemilla en algún barrio, que está cercano a Móstoles, que es un barrio en teoría de rentas más altas dentro de la ciudad".

"Nos encontramos algunos días que los contenedores están vacíos y la basura fuera, supongo que como son muy finos no les gusta tocar los contenedores y dejan la bolsa fuera", ha criticado, insistiendo en la necesidad de depositar los residuos en sus respectivos contenedores para evitar posibles contagios.