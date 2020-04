Los sindicatos rechazan la incorporación de los funcionarios de Justicia en Málaga

La Junta de Andalucía retrasa hasta este jueves la incorporación de cerca de 310 funcionarios de justicia en Málaga mientras los sindicatos consideran innecesaria la actividad presencial en los juzgados y piden medidas de protección personal para evitar el contagio.

El pasado 13 de abril desde el Ministerio de Justicia se decretó la incorporación paulatina de los funcionarios de la administración de justicia en todas las áreas, desde tribunales a fiscalía pasando por el Instituto de Medicina legal. En Málaga hablamos de una plantilla de cerca de dos mil personas. La incorporación física se realiza estableciendo un número de personas concretas por juzgado o un porcentaje de la plantilla total.

Una medida que los representantes de los trabajadores rechazan de plano según Ana Belén Andrés, delegada del sindicato STAJ y Alfonso Justicia su homólogo en USO.

Ahondando aún más, los actos judiciales siguen suspendidos excepto los imprescindibles al igual que los plazos procesales, es decir, una demanda no urgente presentada durante el estado de alarma no se dará por recibida hasta que se reactiven esos plazos suspendidos por lo que consideran las centrales sindicales que la reincorporación de los funcionarios no tiene efecto práctico alguno.

De momento la vuelta de esos 310 funcionarios que tendría que haberse producido hoy mismo se aplaza hasta mañana según la resolución fechada a primera hora de este miércoles por la Junta de Andalucía. El grueso de esos empleados corresponde a la capital malagueña, el resto a los partidos judiciales de Vélez, Marbella, Estepona, Torremolinos, Fuengirola o Antequera, el lunes será el turno para los de Archidona, Coín, Torrox y Ronda.

Los sindicatos advierten que será imprescindible para su reincorporación el adecuado suministro de equipos de protección personal.

Y, finalmente, las centrales sindicales piden los medios técnicos necesarios para poder teletrabajar desde sus domicilios como ya pueden hacer jueces, fiscales o los letrados de la administración de justicia.

Junta de Andalucía

Desde la Junta de Andalucía aseguran que a partir de mañana, y de forma progresiva para poder garantizar así la seguridad del personal, se incorporarán de forma presencial 308 funcionarios en las sedes judiciales de la provincia de Málaga.

Mantiene la administración autonómica que Con esta incorporación progresiva, la Consejería pretende garantizar seguridad de los profesionales de la Administración de Justicia, cumpliendo así con la “provisión efectiva y coordinada de hidrogeles, guantes y mascarillas”.

Así, la provincia de Málaga recibirá mañana 16.000 mascarillas, de las que surtirá a sedes judiciales, CIMI y grupos educativos. El reparto comenzará por las sedes que desde mañana cuentan con funcionarios en la modalidad presencial, es decir, en la capital y los partidos judiciales de cinco o más juzgados, y el resto desde el lunes.

Además, la Consejería también va a comenzar con la distribución de 10.000 guantes en los próximos días, que vienen a sumarse a los 6.000 botes de medio litro de hidroalcohol que ya se han repartido y a la instalación de más de 530 mamparas en los puntos en los que hay atención al público.