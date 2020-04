Ocho denunciados en Covaleda por simular un encierro de San Fermín

La Guardia Civil ha denunciado a ocho personas por simular un encierro de San Fermín en Covaleda (Soria). En el vídeo se puede ver a ocho personas ataviadas con traje blanco y pañuelo rojo a la cintura y que, con periódico en mano, azuzan a un hombre disfrazado de toro, para simular un encierro de San Fermín. Se da la circunstancia de que precisamente Covaleda es el pueblo con más contagios en la provincia de Soria.

El alcalde de la localidad, José Llorente, advierte de que este "comportamiento desafortunado no refleja la actitud del pueblo" que está cumpliendo el confinamiento, como la mayoría de los sorianos. “Está retratando a todo el pueblo de Covaleda, como si fuéramos todos los vecinos hubiéramos participado, cuando en realidad son 8 ó 9 personas los que lo han hecho. Y todos los vecinos de Covaleda lo están denunciando de forma rotunda, que no se puede hacer esto, saltarse el confinamiento y tomarse a juerga un problema tan duro como el que estamos teniendo", dice… Toda Covaleda está en contra de este vídeo", insiste Llorente.

El propio alcalde pinariego ha tenido la oportunidad de hablar con estas ocho personas que han mostrado su arrepentimiento, lo cual, evidentemente, no les va a salvar de la correspondiente sanción que puede ir de los 600 a los 30.000 euros. “He estado en contacto con ellos, me han pedido perdón, tanto a mí como al pueblo. Están muy arrepentidos, hasta con ataques de ansiedad y llorando… En el día después piden disculpas, están consternados y lo están sufriendo en sus carnes, porque ven que están siendo atacados a través de las redes sociales de una manera muy dura. Van a ser sancionados, no sé si habrá más medidas…”, apunta Llorente.

En cuanto a la situación sanitaria de la localidad, el alcalde reconoce que sigue siendo muy complicada (según los datos del SACyL con una tasa de 4,51% de enfermos sobre las tarjetas sanitarias del Centro de Salud Covaleda-Pinares, con 151 enfermos en total) pero mejora levemente. “Los casos van subiendo, pero de una forma más lenta. Creo que, por lo que veo y oigo de los vecinos y los datos, se va cortando la cadena de contagios. Hay menos incremento y más altas…”.

