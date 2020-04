Rosa Peral i Albert López, condemnats a 25 i 20 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a 25 anys de presó a Rosa Peral i a 20 anys de presó al seu examant, Albert López. Tots dos agents de la Guàrdia Urbana són culpables de l’assassinat de Pedro Rodríguez, també policia i parella d’ella, a qui el jutge aplica la pena màxima per agreujant de parentesc. La sentència posa punt i final a un cas obert fa quasi tres anys i a un judici pel que han desfilat 110 testimonis i perits, a més de mentides, traïcions i passions, que ha atrapat als fanàtics de la crònica negra.

El president del Tribunal del jurat imposa als dos acusats una indemnització de 885.000 euros que hauran de pagar al fill de la víctima, al seu pare, germans i a l’exdona del policia local. Quan els condemnats surtin de presó, a partir del 2040, passaran, a més, 10 anys de llibertat vigilada i no podran apropar-se a un mínim de 1.000 metres dels familiars de Rodriguez.

La sentència no resol algunes de les incògnites del cas, com qui va assassinar a la víctima. El text conclou que Rosa Peral i Albert López van tenir una relació durant anys, a partir del 2012. Després d’un temps separats, al 2017 van reprendre l’aventura amorosa que Peral simultaniejava amb que tenia amb la víctima, amb qui vivia des de feia menys de mig any.

Quan Rodríguez va descobrir la infidelitat, van néixer “desconfiances” i gelosies que van portar als culpables a ordir un “pla de revenja” per desfer-se d’ell. Segons la sentència, “la nit del 1 al 2 de maig” de fa 3 anys, els acusats es van comunicar a través de trucades, esperant que Rodríguez estigués inconscient o “adormit”. E text no aclareix si va ser drogat com apuntaven alguns testimonis en la fase inicial del judici. Aleshores, “a una hora indeterminada de la matinada, un dels dos o conjuntament el “van agredir” i matar. Després, van dur el cadàver al maleter del cotxe fins una pista forestal del pantà de Foix. Allà “fent servir algun tipus de combustible, van calar foc al vehicle amb el cos de la víctima al seu interior resultant el cos quasi completament carbonitzat per l’acció de les flames, sense que quedessin restes o senyals de la causa violenta de la mort”, conclou l’escrit.

Tant la sentència com el veredicte del jurat conclouen que hi havia premeditació. Entre les proves, destaquen un mòbil de prepagament que només va ser utilitzat per López per trucar a Peral la nit del crim; una trucada entre els dos condemnats en que planejaven una escapada familiar a Port Aventura després de cometre l’assassinat o la confessió d’un company de patrulla de López que assegurava que l’acusat va demanar-li “com desfer-se d’un cadàver sense deixar proves”, només 15 dies abans del crim.