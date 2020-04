El ERA invoca el criterio clínico para el uso selectivo de los test rápidos en las residencias

El Organismo Autónomo e Establecimientos residenciales para Ancianos de Asturias está realizando ya pruebas PCR y test rápidos a todos los trabajadores de las residencias: “Es algo que ya está programado”, explica Ana María Suárez Guerra, gerente del ERA. No ocurre lo mismo en el caso de los residentes que no pasan la prueba de manera generalizada, si no que esta se realiza dependiendo de los criterios clínicos que aplica la consejería de salud. Son precisamente estos criterios los que han venido guiando la atención en cada una de las residencias asturianas desde el inicio de la crisis del Covid-19. La gerente del ERA responde así a las demandas de test generalizados a trabajadores y residentes de toda la red: “Los test a los trabajadores ya están calendarizados y los de los residentes se realizan dependiendo de la valoración clínica de su situación”. Ana Suárez Guerra explica también que “de todas formas esa no es una decisión que deba tomar la parte social si no los responsables de salud pública y del SESPA”.

Esta misma semana, el Partido Popular pedía la constitución de una comisión de investigación sobre las muertes por coronavirus que se han producido en las residencias de mayores en Asturias. La portavoz popular en la Junta General del Principado, Teresa Mallada llegó a acusar de oscurantismo en la gestión de la crisis en estos centros al gobierno autonómico, e incluso, desde su mismo grupo se puso en duda el tratamiento que están recibiendo los ancianos ingresados y afectados por el COVID-19 en las residencias de la región a quienes, según los populares, no se estaría trasladando a los hospitales para su cura.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar defiende la transparencia con la que asegura viene trabajando y niega que no se esté ingresando en los hospitales a residentes del ERA o residencias privadas. Lo hace, además, apoyándose en los mismos criterios de carácter clínico con que se desarrolla el protocolo de actuación y asegurando que se procuran los mejores cuidados a las personas mayores afectadas por la epidemia del Coronavirus. Según esta consejería, la mayoría de los residentes de centros de mayores, el 78,5%, que han fallecido como consecuencia de la infección por coronavirus en Asturias lo han hecho en un hospital, según los datos que las propias residencias remiten a diario a la Consejería.

Respecto a la dotación de equipos de protección para los profesionales de las residencias asturianas, Ana Suárez afirma que va llegando a cada uno de los centros a pesar de las dificultades de abastecimiento que se han venido encontrando durante estas semanas: “Ahora tenemos implantado un sistema semanal para dotar a todos los centros del material que solicitan y siempre hemos dado respuesta al procedimiento que salud ha marcado”.

En la parte positiva del relato diario de la crisis sanitaria en las residencias de ancianos asturianas encontramos el hecho de que desde hace diez días ninguna residencia se ha añadido a la lista de aquellas en las que se ha declarado algún caso positivo “aunque no hay que bajar la guardia teniendo en cuenta la vulnerabilidad de nuestro mayores y la facilidad con la que se propaga el virus”, añade la gerente del ERA.

Según los últimos datos publicados, en las residencias de mayores del principado de Asturias se han dado 503 casos de covid 19 hasta el día de ayer. 98 residentes han fallecido desde el inicio de la pandemia. Del mismo modo, 182 profesionales han resultado afectados en alguno de los 47 centros en los que se ha detectado algún caso positivo.