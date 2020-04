Pamesa descarta realizar ajustes de empleo y trabajará para superar la crisis económica

El presidente del Grupo Pamesa, Fernando Roig, ha afirmado este jueves que la empresa no va a realizar ningún expediente de regulación temporal o extinción de empleo, si no hay nuevo paro obligatorio, ya que el mantenimiento del empleo es su "objetivo prioritario".



Roig, en una rueda de prensa para dar cuenta de las medidas adoptadas ante la crisis del coronavirus y de los resultados de los test que ha realizado a todos sus trabajadores, ha explicado que 2020 estaba siendo un año "extraordinario" -con un 14 % más de ventas- y ahora se va a trabajar y hacer "un esfuerzo para superar esta crisis económica".



De los resultados de los test, el presidente del grupo ha señalado que se ha recibido el 33 % de los resultados del total de las pruebas realizadas a 2.220 trabajadores -2.186 propios y el resto externos- y de estos el 1,3 % ha dado positivo, lo que supondría que unos 28 ó 29 empleados han dado positivo.



Los trabajadores que han dado positivo hasta el momento permanecen en sus domicilios en aislamiento -ninguno hospitalizado- y no presentan gravedad.



El presidente de Pamesa ha señalado que su "preocupación y responsabilidad" es "proteger a los cinco componentes del grupo: trabajadores, clientes, proveedores, sociedad y capital" y, si no hay nuevo paro obligatorio, no se va a llevar a cabo ningún ERE o ERTE a los 2.186 trabajadores, que, ha asegurado "tienen salarios por encima de los del sector".



Pamesa, que exporta el 70 % de su producción, seguirá atendiendo las necesidades de sus clientes y todos sus compromisos de entrega, y ya están llegando pedidos.



Hasta el mes de marzo las ventas habían crecido un 14 % pero la paralización de la actividad "de la noche a la mañana" ha ocasionado pérdidas, y ha apuntado que el sector cerámico "habría necesitado 3 o 4 días para poder parar".



La empresa ha implementado las medidas sanitarias marcadas por la Conselleria, y se ha proveído de protección a los trabajadores, así como de material, limpieza y organización laboral para proteger su salud.



Además, ha tomado otras medidas complementarias como la puesta en marcha de un programa -sufragado al 50 % por la empresa y al 50 % por los ejecutivos del grupo- para ayudar a personas necesitadas de Almassora, Castelló, Onda y Vila-real, a través de los ayuntamientos, y donará 10.000 pruebas de diagnóstico PCR a las autoridades sanitarias valencianas.



En cuanto a las inversiones, el presidente ha indicado que es necesario habilitar los dos grandes centros de acopio de materias primas, en Onda y Castelló, que están "pendientes de permisos de los ayuntamientos", por lo que ha instado a los políticos a que "se pongan las pilas para poder llevar a cabo las inversiones", y que llevan 4 años a la espera de autorización para un proyecto en unas minas en la provincia de Valencia.