Que las palabras exactas que pronuncié durante la sesión plenaria fueron: “Mi partido, el PSOE, ha generado cierto debate en esta cuestión e incluso ha enviado una circular de que los municipios gobernados por el Partido Socialista que no se pongan de luto en este momento; pero yo llevo corbata negra, he bajado las banderas y he hecho un minuto de silencio, porque para mí por encima de todo está mi pueblo. (...) Creo que es una cuestión de dignidad importante que el propio pueblo, igual que cuando tenemos un asesinato machista; no creo que poner a media asta las banderas sea rendirse. Como no comparto el criterio y el propio partido ha dicho que la autonomía local está por encima, soy de los pocos alcaldes socialistas que he aceptado la propuesta de bajar las banderas”.