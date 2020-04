El Ayuntamiento aprueba el Presupuesto Municipal para este año

El Pleno Extraordinario ha aprobado esta mañana el Presupuesto Municipal para este año. 405 millones que suponen un incremento del 5% con respecto al año pasado y que queda abierto a posibles modificaciones sobre la marcha tras negociar el plan de choque con los agentes económicos y sociales.

Unas cuentas que han salido a delante con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox y los votos en contra de PSOE, IU y Podemos, quien se han comprometido a apoyarlas según lo que salga de esa negociación y las posibles modificaciones.

Jose María Bellido, alcalde de Córdoba / Ayuntamiento de Córdoba

El presupuesto se ha repartido en cuatro grandes partidas que van desde el incremento de los servicios sociales, hasta inversiones para mejorar el tejido productivo de la ciudad. También se impulsarán las obras públicas además de medidas para la reactivación del empleo.

Todos los partidos han coincidido en demandar al Gobierno central que se puede destinar el superávit de 21 millones de euros a paliar los efectos de la crisis y no a la amortización de deuda como obliga ahora la regla de gasto. "Este presupuesto es líquido, conscientes de que habrá que modificarlo muy pronto, para adaptarse a estos tiempos convulsos. Son cuentas que serán modificadas tras el plan de choque que vamos a negociar con empresarios y sindicatos", afirmó el teniente de alcalde de Hacidenda, Salvador Fuentes.

Pleno telemático / Ayuntamiento de Córdoba

La oposición ha presentado una batería de 34 enmiendas que no han sido aceptadas por el equipo de gobierno, al entender que muchas vienen con defecto de forma y otras no cuentan con respaldo económico para poderlas llevar a cabo. PSOE, IU y Podemos han acusado al equipo de gobierno de pedir lealtad y ayuda pero luego mirar para otro lado. "Se podían haber ahorrado esta pantomina. Van a aprobar un presuespuesto que no sirve para la actual situación. De aquí sólo se sale con la generosidad de todos. Piden lealtad y colaboración, pero a la hora de la verdad, cuando se la damos, no la tienen en cuenta", señaló la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

Por su parte, la viceportavoz de IU, Alba Doblas, se mostró crítica con la gestión del equipo de gobierno y lamentó que no se hayan tenido en cuentas las propuestas de su formación. "Es un presupuesto que ya parte desde una mentira, puesto que el momento en que se proyectó era en un momento totalmente diferente al actual. Hay que dar respuesta a las familias", afirmó Doblas.

Podemos ha propuesto una Renta de Garantía Municipal que complemente las previstas por el Gobierno y la Junta. No ha salido adelante en la votación del Pleno pero el equipo de gobierno local se ha comprometido a negociar con los bancos para ver si hay posibilidad de llevarla a cabo.

Este presupuesto se ha aprobado gracias al apoyo de Vox, que se trata de un presupuesto mejorable, pero que hay que aprobar por la situación excepcional. Su portavoz, Paula Badanelli ha insistido en la necesidad de apoyar desde ya a autónomos y Pymes.

Ha sido un Pleno sin la presencia de los ediles, salvo el Alcalde, Jose María Bellido; el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes; y la portavoz socialista, Isabel Ambrosio. Por primera vez en la historia se ha celebrado un Pleno telemático, correcto en sus formas y algún que otro rifirrafe a cuentas de la gestión de esta crisis por parte del Gobierno Central.