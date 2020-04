Grupo Industrial Riesgo adquiere la mayor parte del paquete accionarial de Alu Ibérica

Grupo Industrial Riesgo ha adquirido la mayor parte del paquete accionarial de Alu Ibérica, la propietaria de las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés. En un comunicado, Alu Ibérica señala que Parter Capital, el fondo de inversión suizo que adquirió estas plantas a Alcoa, ha decidido integrar a Grupo Industrial Riesgo como socio 'estratégico'. Una decisión que ha sembrado el desconcierto entre los trabajadores, que no sabían nada de la venta y demandan explicaciones tanto a la empresa como a las administraciones.

Un cambio notable en el accionariado del que tampoco sabían nada en el Ministerio de Industria, explica a Radio Coruña Juan Carlos Corbacho. El Presidente del Comité de Empresa de Alu Ibérica pide explicacinoes a la Xunta, como administración competente y con la que el grupo Parter había acordado una serie de inversiones que se desconoce cómo se desarrollarán. Sorpresa y malestar, resumen de la situacion de los empleados.

Juan Carlos Corbacho, Presidente del Comité de Empresa, pone el foco en las intenciones de este anuncio durante el estado de alarma: "Si este inversor ven a axilizar o tratamento de inversións, pode ser bo, pero é que non sabemos nada, se acaba de facer un cambio na titularidade da empresa sen contar con nós, e non nos parece sorprendente e hasta malintencionado por facerse neste momento, estamos nun estado de alarma onde as maniobras que se pode realizar son mínimas"

Alcoa y Parter llegaron a un acuerdo, en julio del año pasado, para la venta de las plantas de A Coruña y Avilés, argumentando la primera que era 'inviable' la producción de aluminio primario en España por el 'elevado precio de la energía'. Ahora, la idea de este nuevo conglomerado de empresas es reindustrializar ambas plantas, asegurando que su objetivo es garantizar el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, tanto en Galicia como en Asturias, sobre todo ante la actual situación generada por la crisis del coronavirus.