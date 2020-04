La UdC estudia el tipo de evaluación en modalidad virtual

El Rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, ha señalado que la Universidad está estudiando el tipo de evaluación universitaria en modalidad virtual. Según las carreras y las asignaturas serán por evluación continua o también con exámenes telemçaticos. Asegura que la Universidad tiene garantías para hacerlo pero hay problemas de conectividad y medios entre los estudiantes.

Señala que está ofreciendeo ayudas para mejorar la conectividad y se están estudiando alternativas para estudiantes con problemas de acceso caso por caso.

Insiste en la necesidad de completar temario

Abalde se muestra convencido de que continuar es la mejor opción: "A min me preocupa enormemente non solo cómo se remata o curso, se non como pode influir nos estudantes, porque o expediente é para toda a súa vida, e afectar así ó alumnado é algo que non nos podemos permitir como institución."

Señala que depende de cada profesor el tipo de docencia on line a través de videoconferencia o campus virtual y que cada profesional tiene capacidad para usar cualquiera de estas posibilidades.

No cuenta con seguimiento de la huelga de estudiantes de la organización ANEGA.