El curso se mantiene y la Xunta estudia abrir los colegios en julio

CONFAPA Coruña ha mostrado su descontento con la comparecencia a la ministra de Educación, Carmen Celáa,tras la Conferencia Sectorial de Educación en relación. Considera que siguen en el aire las condiciones para la ABAU mientras que no quedan claros los criterios del aprobado general.

Dolores Blanco, su presidenta, alava la labor del profesorado, pero cree que no es justo dejar caer el peso de la responsabilidad sobre los docentes: “O docente está absolutamente cualificado, pero ten que ter unas directrices. Estase a cargar no docente una responsabilidade que non é súa, incluso de cara o alumno.”

Se mantiene el curso escolar hasta junio con educación a distancia. Deja al criterio de centros y profesores la fórmula para ello. Todos los alumnos, con carácter general, promocionarán de curso. La calificación será la media obtenida entre el primer y el segundo trimestre. Esto facilitará a los estudiantes de segundo bachillerato presentarse a las pruebas de acceso a la universidad.

La vuelta a las aulas depende de las autonomías

Deja en el tejado de las autonomías la vuelta a las clases presenciales, una idea que no descarta aquí la conselleira de Educación, Carmen Pomar, si así lo permiten las autoridades sanitarias.

Pomar pide al gobierno datos para valorar esta vuelta a las clases presenciales: "En canto se teñan eses datos epidemioloxicos farase un estudo para ver a posibilidade da voltar ás aulas dun xeito escalonado priorizando en todo momento a volta de segundo de bacharelato se as autoridades sanitarias o permiten."

La evaluación final incluirá un informe personalizado del alumno que servirá para diseñar los planes de refuerzo que se pondrán en marcha el curso que viene para compensar los déficits con los que va a cerrar este. La asistencia a esas clases de repaso será obligatoria para los alumnos que así decidan los centros.