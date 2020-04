El pressupost és el mateix que es va aprovar inicialment el mes de febrer però l’alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), ja ha anunciat que serà posat al dia “via modificacions de crèdit” en totes les seves àrees per adaptar-lo al nou escenari de crisi sanitària i econòmica ocasionat pel coronavirus.

Segons Lladó, “els col·lectius vulnerables augmentaran” però també s’haurà de garantir que hi hagi reactivació econòmica quan es puguin tornar a obrir els negocis que ara estan tancats, ajudar al sector cultural i repensar l’estratègia turística per captar turistes catalans, espanyols i francesos.

S’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) i Junts per Figueres i C’s hi han votat en contra com ja van fer fa un mes i mig.

El portaveu del grup majoritari a l’oposició, Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha dit que el pressupost que s’ha aprovat “no té futur” perquè “es necessitarà per a altres coses” i Lladó ha replicat dient que gestionar la situació actual amb un pressupost prorrogat genera "moltíssimes disfuncions".

Puja a 59’7 milions d’euros, 1’3 més que el de 2019, i això es tradueix en les inversions previstes, que freguen els 5’7 milions. El gruix principal es destina a la construcció d’un nou pavelló i també hi ha partides per a la segona fase de la restauració de la casa natal de Salvador Dalí, una millora de l’enllumenat i la creació de 13 nous llocs de treball, la majoria policies. La despesa en seguretat augmenta quasi un 19%.

Nou director d’urbanisme

El ple també ha aprovat amb el vot de qualitat de l’alcaldessa la contractació de l’ex sotsdirector d’Urbanisme, Camil Cofan, com a nou director d’Urbanisme i Mobilitat. Tindrà l’encàrrec de tirar endavant el nou planejament urbanístic de la ciutat. L’actual data de 1983 i, segons l’equip de govern, està superat.

Ha fet falta el vot de qualitat de l’alcaldessa perquè el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel (Canviem Figueres) és familiar directe de Cofan i tota la oposició hi ha votat en contra. Masquef ha volgut deixar clar que no qüestiona la vàlua professional de Cofan però considera que cobrir aquesta plaça ara no era una necessitat i que els diners que s’hi destinen caldria “alliberar-los” per a altres necessitats.

El portaveu de C’s, Héctor Amelló, també ho ha criticat i ha dit que redactar el nou POUM és una feina que poden fer els mateixos tècnics de l’Ajuntament. Lladó ha contestat que el procediment no s’ha fet d’un dia per l’altre i ha recalcat que per a l’equip de govern és “estratègic, urgent i inajornable” contractar aquesta figura perquè el pla urbanístic és una “eina estratègica vital” per superar la "decadència” que viu la ciutat els últims anys.