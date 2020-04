Ayuso suspende el contacto semanal con los portavoces de la oposición

La presidenta madrileña ya no volverá a celebrar videoconferencias con los portavoces de los seis grupos parlamentarios para informarles de la gestión directa de la crisis del coronavirus, tal y como han confirmado a la SER fuentes del gobierno madrileño. "Habiéndose reanudado ya de nuevo actividad parlamentaria con comparecencias de consejeros y de presidenta próximamente, no está prevista por tanto ya Videoconferencias como cuando no existía esa actividad parlamentaria", explican desde su equipo.

Hasta ahora, solo ha habido cuatro reuniones, el último encuentro debería haberse celebrado el pasado miércoles, pero ningún grupo parlamentario fue citado a esa videoconferencia donde los portavoces de los sesis partidos de la Asamblea de Madrid eran informados de la evolución de la crisis del coronavirus en Madrid.

Algunos portavoces parlamentarios, como Jacinto Morano, de Unidas Podemos, se han enterado de esta decisión a través de la Cadena SER. "Nos hubiera gustado que hubiese tenido la deferencia de comunicarnoslo personalmente, o al menos, a través de su equipo", dice Morano. En la formación morada no ha sentado nada bien este plantón, "nos parece que este no es el respeto parlamentario que merece la oposición, más aún con las exigencias que está planteando el PP al Gobierno del Estado". El enfado también llega desde Más Madrid, su portavoz, Pablo Perpinya, "ni una palabra. Desde que se comprometió a hacer estas reuniones las ha suspendido sin avisar hasta en 3 ocasiones. Ha querido evitarlas a toda costa. Es curioso: por un lado dice que se suspenden porque se reactiva el parlamento y por otro se niega a comparecer hasta dentro de un mes", se queja.

La presidenta madrileña anunció su intención de comparecer a petición propia en la Asamblea de Madrid en el mes de mayo y no antes, como le exige la oposición. El Partido Socialista, Unidas Podemos, Más Madrid y Vox han pedido, por diferentes vías, que la presidenta madrileña dé explicaciones en la Cámara madrileña en el pleno que se celebrará el próximo jueves 23 de abril. "Si la señora Díaz Ayuso corta toda relación con la oposición y además se niega a comparecer ese día demostrará que tenemos una presidenta que se ha escondiendo para no asumir sus responsabilidades", denuncia el portavoz de Podemos.

Desde el pasado 6 de marzo, el gobierno madrileño no se somete al control parlamentario de la oposición. Por ahora, el único consejero que ha comparecido en la Asamblea de Madrid fue Enrique Ruiz Escudero. El responsable de Sanidad intervino en la Comisión de Sanidad de forma telemática, donde ofreció datos contradictorios sobre la cifra de muertos en las residencias, detalles que no coincidían con la información que ofrecía el consejero Políticas Sociales.