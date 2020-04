Así serán las evaluaciones no presenciales en la UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha ha remitido un documento a todo su alumnado con las pautas para la evaluación no telemática. De este modo, las diferentes facultades y escuelas deberán publicar, antes del 23 de abril, la modificación de los métodos de calificación en el espacio de cada una de las asignaturas en el Campus Virtual de la UCLM.

¿Cómo serán las evaluaciones online?

En este documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, se refleja que la evaluación final de cada estudiante debe ser "procurando aumentar el peso relativo a la evaluación continua y limitar el peso de la prueba final". Además, se confirma que se mantiene el calendario académico actual, con la excepción de "autorizar excepcionalmente solicitudes motivadas para la modificación del cierre de actas".

En este aspecto, se reseña que "se respetará el calendario de exámenes publicado en las páginas web de las facultades y escuelas, sin perjuicio que se puedan realizar cambios que resulten más convenientes en titulaciones concretas". Con ello, esta evaluación se podrá realizar de dos formas: pruebas asíncronas y pruebas síncronas. En el caso de las primeras, se refiere a aquellas que no se realizan de forma simultánea con todos los alumnos y con el profesorado "en línea", mientras que, las segundas, son cuando se conectan simultáneamente durante un mismo periodo de tiempo. Eso sí, este periodo debe ser "generalmente corto".

Asimismo, la evaluación no presencial se apoyará en "trabajos de elaboración de contenidos, pruebas de progreso y pruebas finales". En cuanto a los trabajos de elaboración de contenidos, se emplearán herramientas como las tareas, los talleres o, incluso, "vídeos de exposiciones orales". Todos estos trabajos se subirán al Campus Virtual. Por su parte, las pruebas de progreso se podrán ejecutar con cuestionarios, que se sustentarán en "cuestionario con opciones múltiples y respuestas cortas" y, también, "cuestiones de argumentación o resolución de problemas". Y, finalmente, las pruebas finales se podrán realizar por examen oral (con una duración en torno a 10 minutos), mediante videoconferencia, cuestionario o examen escrito entregable. Este último examen, el alumnado lo realizará a mano y deberá fotografiar o escanear dicho documento.

Cuadro de métodos de evaluación para la formación no presencial en la UCLM / Cadena SER

¿Cómo se defenderán los TFG y TFM?

Eso en cuanto a la evaluación de las diferentes asignaturas, porque, en el caso de la defensa de los TFG y TFM, se aportan dos soluciones. Una pasa por defender este trabajo final, a través de videoconferencia, mediante plataformas como Skype o Teams, en las que el alumno/a expondrá este documento ante un tribunal que "aquellos centros que habitualmente han optado por tribunal colegiado pueden pasar al tribunal unipersonal contemplado en la normativa".

Sin embargo, en el caso de limitaciones técnicas para hacer esta conexión en directo, el alumnado podrá presentar un vídeo o un audio grabado previamente y que debe de subir al Campus Virtual de este trabajo final de carrera o de máster universitario.

Además, aquel alumnado que, aún no haya realizado sus prácticas universitarias obligatorias, al haber sido aplazadas por el covid-19, podrá realizar la defensa de estos trabajos con anterioridad a la conclusión de ese periodo de prácticas. Un hecho que, con anterioridad, no se podía realizar, ya que debías de tener todas las asignaturas (prácticas incluidas) superadas para defender y presentar dicho trabajo.

¿Qué ocurre con las prácticas obligatorias?

Otro de los puntos que se especifica en este documento es el de las prácticas curriculares. En este caso, se darán por superadas para aquel alumnado que haya realizado, al menos el 50 %, complementado los créditos restantes con seminarios u otras actividades formativas.

Por su parte, aquellos que no hayan alcanzado ese 50 % de las prácticas, podrán ser consideradas superadas complementando obligatoriamente esos créditos con seminarios y otras actividades.

Y, finalmente, en este capítulo de prácticas obligatorias, están aquel alumnado que no las ha iniciado y no sea posible iniciarlas en este curso académico. Sobre todo, esta normativa va dirigida a aquellos cuya no realización implique que no puedan concluir sus estudios en este curso académico. En este caso, se podría desarrollar pruebas o trabajos que desarrollen las mismas competencias que se iban a ejercer en dichas prácticas.

¿Cómo se podrá certificar la autoría de los trabajos?

No obstante, con el fin de evitar posibles fraudes y para controlar la autoría de los trabajos y de los exámenes que se van a realizar de manera no presencial, la UCLM ha previsto una serie de medidas que va a implementar. Estas medidas pasan por, en casos particulares, realizar pruebas por videoconferencia, en las que el profesorado grabará y conservará esta grabación a efectos de revisión de la calificación.

Un documento audiovisual que se realizaría en directo, con alumno y profesor conectados, con el fin de certificar, en los casos que haya dudas, que el trabajo o examen ha sido realizado por el propio alumno y no por una persona ajena a la institución educativa.

En último lugar, la UCLM seguirá empleando los mecanismos de rastreo de fraudes, con las herramientas habituales, para certificar aquel alumnado que copie y pegue textos de otros trabajos anteriores.

¿Y las asignaturas que no puedan adaptarse a la modalidad no presencial?

Este documento de la UCLM concluye con un apartado sobre "aspectos administrativos". Un punto en el que se recoge la problemática de aquellas asignaturas que no puedan ser adaptadas a la modalidad online. En este aspecto, y en el caso que deban de desarrollarse más allá del final de este curso académico, este alumnado no deberá de matricularse de nuevo en dicha asignatura y, cuando la supere, le será computada en el curso académico 2019-2020.

Con este motivo, la universidad regional señala que "se adaptarán los procedimientos administrativos de gestión a esta situación excepcional de prolongación de la actividad del presente curso académico".