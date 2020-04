Diverses clíniques privades segueixen fent tests de coronavirus malgrat la prohibició del Govern

Més de 48 hores després que el Govern insistís a prohibir els tests de coronavirus a les clíniques privades de Catalunya, hi ha laboratoris que segueixen fent aquests diagnòstics. Al barri de Gràcia de Barcelona o a Vic, almenys dues clíniques més ofereixen proves PCR - les més complexes-, com tests d’anticossos, segons ha comprovat SER Catalunya. Exigeixen prescripció mèdica per “dosificar” l’allau d’analítiques.

Més de 40 clíniques privades han tret del seu catàleg les proves de coronavirus per particulars, segons va informar SER Catalunya, després que l’Estat intervingués els centres privats i deixés en mans de la Conselleria de Salut la seva gestió. Els centres gestionats pels dos grans laboratoris –Synlab i Echevarne– des de dimarts han limitat aquests diagnòstics a personal sanitari i essencial. La titular de Salut, Alba Vergés, ha estat explícita i contundent: prohibeix que les clíniques privades facin "ni PCR ni cap altre test" a l’ombra dels que coordina el Govern. Vergés descartava regular els preus, com diu el BOE, “perquè no ha d'haver-hi cap oferta de proves de laboratoris privats”.

Tot i la insistència del Govern, el centre Teletest, al barri de Gràcia de Barcelona, segueix fent tests de Covid a particulars i proveint a altres clíniques privades. Les proves PCR, les més buscades pel sistema públic, diagnostiquen si s’està infectat del virus en aquell moment. La clínica les envia a casa a particulars per 150 euros. Per fer el test d’anticossos i saber si s’ha superat el virus, cal fer una extracció de sang a la clínica. Costa 50 euros i els resultats s’obtenen en 24 hores. A partir d’aquesta setmana exigeixen prescripció d’un metge, tal com resa el BOE. Consultats sobre les proves, treballadors de la clínica consideren que l’exigència de “serveix per dosificar una allau de gent” que fins dimarts “s’estava fent les dues proves indiscriminadament”.

El mateix passa a la clínica Bayés de Vic, tal com ha comprovat aquesta redacció. Aquest centre privat encara ara anuncia l’oferta de tests de PCR i d’anticossos a través del seu compte d’Instagram. El preu dels primers és de 130 euros i l’endemà ja estan disponibles els resultats. En el cas de les proves d’immunitat, l’alta demanda arreu de Catalunya ha provocat, segons expliquen des del centre, que el diagnòstic tardi una setmana a saber-se. En aquest cas, el test costa 60 euros. L’únic requisit per sotmetre’s a les proves, sigui quina sigui, és fer-ho amb una prescripció mèdica. S’hi pot sotmetre qualsevol pacient, independentment del seu àmbit laboral.

Aquesta situació ha aixecat malestar des de fa dies entre els grups de l’oposició de la capital d’Osona. El partit Capgirem Vic va adreçar una carta oberta a l’alcaldessa Anna Erra el 9 d’abril perquè “pressionés” a la Generalitat per tal que requisés els tests de detecció i els posés a disposició de la sanitat pública. En un comunicat, la formació vinculada a la CUP considera que aquesta oferta privada és una “pràctica d’especulació sanitària” i recorda les reiterades advertències de la conselleria de Salut perquè es deixi de fer. Consultada per SER Catalunya, l’alcaldia de Vic al·lega que “no és competència municipal” intervenir perquè s’abandoni aquesta oferta a la ciutat.