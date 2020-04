'Reactiva Alcoi', resposta a les noves necessitats

Hem complit un mes des de la declaració de l'estat d'alarma per lluitar contra una pandèmia mundial com és la Covid-19. Un mes dur per a les alcoianes i alcoians, als qui vull felicitar per la responsabilitat amb què estan complint les estrictes, però també necessàries, mesures per tal de frenar la transmissió del coronavirus.

Des del primer moment l'Ajuntament d'Alcoi ha estat al costat de la ciutadania, amb mesures socials i econòmiques extraordinàries per tal d'atendre les noves necessitats que s'han manifestat a conseqüència de la crisi sanitària. Som l'administració més propera i estem amb ells, facilitant-los ajuda per poder pal·liar les conseqüències d'una situació terrible i perquè ningú es quede arrere. I ací continuarem, donant suport als veïns i veïnes. Perquè només hi ha una forma de lluitar i guanyar, i és fer-ho junts, com també necessitarem el suport de totes les administracions.

Treballem per millorar el present d'una situació greu, però també per aportar solucions de futur, per garantir que tots puguem tornar a la vida d'abans de la millor manera possible. Per tot això hem preparat un primer paquet d'accions sota el nom de 'Reactiva Alcoi', que inclou mesures socials i de suport al teixit econòmic front a les conseqüències de la Covid-19. Destacar que 2,3 milions són ajudes directes en l'àmbit econòmic i social, que anirem ampliant perquè és un document viu i dinàmic, que anirà adaptant-se a les conseqüències d'una crisi de la qual ara per ara no sabem quan ni com eixirem.

En l'àmbit econòmic 'Reactiva Alcoi' està pensat especialment per a autònoms i micropimes, amb ajudes pels qui hi han hagut de suspendre la seua activitat per l'estat d'alarma o que en el primer mes d'aquest estat l'han vista reduir en un 50% respecte a la mitjana dels sis mesos anteriors. A més, des de l'Ajuntament es prioritzarà el pagament a proveïdors d'aquests col·lectius.

El comerç detallista és un dels sectors econòmics més afectats per la crisi de la Covid-19, per això treballem junts en accions per impulsar la compra de proximitat, mentre que en l'àmbit tributari aplicarem diferents bonificacions i ajornaments, que anirem concretant ben aviat.

Un sector que veurà reactivar l'ocupació a Alcoi i comarca amb accions municipals és la construcció, ja que tenim previst contractes menors per 1,2 milions d'euros, que per les seues característiques beneficiaran als professionals d'Alcoi i comarca, mentre que abans de l'estiu haurem concursat altres obres per import de 5 milions d'euros i als que concorreran les empreses interessades.

En parlar de l'àmbit social, que hem reforçat des del primer dia, puc assenyalar que destinem 600.000 euros a ajudes d'emergència, una xifra que s'ampliarà d'acord amb les necessitats, a la vegada que disposem de 330.000 euros per atendre el servei d'ajuda a domicili, que ha augmentat un 20% a conseqüència de la crisi. Els menors que habitualment tenen beca de menjador segueixen rebent a casa un càtering de menjar saludable.

Fa ja uns anys que l'Ajuntament d'Alcoi té bonificacions per ajudar al pagament de tributs a les famílies amb ingressos inferiors a 12.000 euros, i ara les reforcem amb unes ajudes per donar resposta a les necessitats actuals.

Els escolars estan seguint els seus estudis des de casa i per reduir la bretxa digital en famílies vulnerables, l'Ajuntament ha subministrat 52 tauletes tàctils i connexió a internet a alumnes de Primària, a la vegada que en col·laboració amb la Generalitat s'ha facilitat l'accés a internet a 40 famílies alcoianes.

I com comentava abans, des del primer moment estem treballant des de serveis socials per fer front a la situació generada per la crisi, un departament en el qual hem reforçat el personal per atendre amb celeritat les demandes que ens arriben.

Perquè no podem oblidar que la gravetat de moltes situacions requereix rapidesa, i amb eixa premissa gestionem tot el necessari per què aquest primer paquet de mesures de 'Reactiva Alcoi' arriben a qui les necessita com més prompte millor. Ja estem ultimant la tramitació i quan es puguen sol·licitar es farà públic perquè tots els ciutadans tinguen la informació necessària per a acollir-se a unes mesures que s'aplicaran de manera immediata. Perquè el nostre objectiu no és altre que reactivar Alcoi de la forma més ràpida possible.