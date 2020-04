Diario de pandemia, viernes 17 de abril

El comercio tras el impacto del Covid 19

¿Cómo será el comercio después del Covid 19? Hemos trasladado la pregunta a tres personas que nos podían ofrecer un punto de vista solvente. Manolo Ruiz Rovira, vicepresidente de Apymeal y responsable de su agencia de viajes "Portoalbo" que cuenta con 15 trabajadores a su cargo inmersos ahora en un ERTE. Fernando Villatoro, nació tras el mostrador de la popular joyería algecireña y José Luis Lara que montó su primera tienda, Bazar Hong Kong, en 1980.

Ruiz Rovira, vicepresidente de APYMEAL se mostraba con máxima preocupación, "tememos, no ya a lo que estamos viviendo, ingresar cero y pagar todo, lo que más miedo nos da es lo que vamos a hacer el día después; si se habla de cinco millones de parados, si se habla de que la actividad se va a parar". Tiene claro que las cosas no volverán a ser como antes, "necesitamos que nos echen una mano, somos el motor de la ciudad. Tenemos cero ingresos y no paramos de pagar impuestos".

Por su parte Fernando Villatoro tiene claro que no se puede ver con optimismo el futuro "todas las autoridades nos están avisando de la mayor crisis desde la II Guerra Mundial!". Lo que más preocupa a este comerciante algecireño es "la falta de previsión de nuestras autoridades. El día que abramos nuestros negocios, no tenemos ni idea de como vamos a tener que preparar la empresa para el día después". Desde hace algún tiempo en la empresa comenzaron a trabajar en un proyecto de venta en internet, "este tiempo nos está sirviendo para aprender mucho de este tema".

El empresario José Luis Lara montó su primer Bazar Hong Kong en 1980 y en la actualidad además de su comercio trabaja en el mundo del espectáculo y las contrataciones de artistas. "Yo no quiero decir la realidad de lo que pienso. Esto no es una crisis esto es una catástrofe. La situación es alarmante. Si nos olvidamos del tema sanitario y nos ocupamos del tema empresas las perspectivas son feas". Lara piensa que hay que aprovechar para cambiar cosas. "El comercio está muy mal desde que llegó internet y no hemos sabido adaptarnos".

Sobre el mundo del espectáculo Lara contaba que para este verano tiene contratados 34 conciertos, "me llaman y me dicen qué hacemos y yo les digo la verdad, que no sabemos". Lara tiene claro que "lo más prudente es esperar".

Las Cáritas desbordadas

Que la crisis sanitaria del Covid 19 se ha convertido en una crisis económica a nivel mundial no cabe duda. Hoy hemos querido acercarnos a Cáritas y hemos hablado en primer lugar con Pedro Gómez Mancilla, sacerdote de la iglesia del Espíritu Santo en la popular barriada de la Piñera. "Nosotros desde Cáritas atendemos todos los meses a unas 166 familias con alimentos, fundamentalmente. Desde que empezamos con este problema hemos sumado 41 familias más". Además de los alimentos se encargan también de pagar la luz, el agua y el butano. "Son familias que vivían al día porque hacían alguna chapuza o trabajaban en la economía sumergida. Cuando esto desaparece pues se encuentran sin nada. Y a esto hay que añadirle que tienen hijos que se han quedado sin comedor escolar, lo que hace que aumente la situación de necesidad extrema en que se encuentran". Pedro agradece la generosidad, la colaboración y la solidaridad que reciben, "es muy importante la ayuda que presta el Banco de Alimentos", además de particulares y empresas, "sin ellos sería imposible.

Pepe Ortega es el responsable de Cáritas en La Palma que corroboraba todo lo comentado por el padre Pedro. "Ahora las necesidades que estamos viendo son muchas personas que no estaban viniendo a pedir ayuda, y ahora están viniendo a nuestra cáritas". Ortega contaba que en las Cáritas son todos los voluntarios personas mayores en edad de riesgo, "a día de hoy ya todas las Cáritas están funcionando" Ante la llegada masiva de peticiones de ayuda los responsables de Cáritas se ven obligados a enviar a estas familias a las Cáritas que les corresponde por su lugar de empadronamiento, "Hasta ahora, gracias a Dios, nos vamos desenvolviendo bien".

La llamada: Pepe Meléndez

Pepe Meléndez, peluquero de toda la vida en la Fuente Nueva, es nuestro invitado de hoy y a quién realizamos nuestra llamada. "Te juro que a mi lo que más me gusta es dar un abrazo y un beso", nos dice entusiasmado, ahora estamos en periodo de abstinencia. Meléndez nos contaba que cuando vio la cosa ponerse seria el 13 de marzo "le dije a mi mujer que nos metíamos en casa y no hemos salido ni para sacar la basura". Afortunadamente hay gente buena que echa una mano, "el hijo de una vecina que es sargento de la Policía Local y cuando lo escucho le digo si le importa sacarme la basura. Ya te digo no voy a ningún lado. Además hay un vecino que se ha ofrecido a ir a la farmacia o a comprar lo que necesitemos". Meléndez espera que esto pase pronto, "estoy hasta los cataplines de estar aquí encerrado", nos dice.