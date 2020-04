Toni Ten "¿Volver a jugar? Lo primero es la salud de todos"

El técnico de TAU Castelló, Toni Ten para saber como un entrenador profesional lleva esto de no poder cada día estar en la pista entrenando a su equipo y también saber su opinión respecto a como esta afectando esta pandemia al deporte profesional y en especial al baloncesto.

¿Qué hace un entrenador confinado en cuatro paredes cuando está acostumbrado a estar muchas horas en el parqué?

Entiendo que lo que casi todos los ciudadanos del mundo , que estamos absortos ante esta situación . Intentar comprender y explicar todo lo que nos está pasando , y buscar maneras de poder ayudar a la gente más cercana . Poder dar pasos para sumar , ahora somos un gran equipo y todos los jugadores cuentan .

Cuidarnos en familia , y aprovechar las cosas positivas que te da siempre toda situación . Creo que son lecciones que se entremezclan en la vida y el baloncesto , ser capaces de que todo nos haga más fuerte , afrontar todas las adversidades con energía , nunca poner una excusa y caminar siempre vertical !!!!.

Se ven muchos clínics y charlas de entrenadores on line estos días. ¿Crees que está situación ha venido bien para que los entrenadores puedan seguir reforzando conocimientos y que haya una conciencia en el gremio de la necesidad de ello y de que se haga una práctica habitual?

Yo creo que esa conciencia ya existía . Por suerte nuestra profesión te hace nunca poder parar de aprender . El juego está en constante evolución . Ahora nuestro aprendizaje se queda cojo, y no puede tener la parte práctica , por eso tenemos que volcarlo en la teórica .

Al igual que estamos evolucionando , la voluntad de compartir y de divulgar, la sociedad está dando muchos ejemplos estas semanas . Y cada gremio aportamos todo lo que podemos .

No estamos capacitados para estar en primera línea batallando contra la enfermedad , pero sí que tenemos que dar ejemplo todos desde nuestra posición . Y el mundo del baloncesto lo está dando .

¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando en el mundo del deporte y en particular en el baloncesto?

Creo que desde el primer día , todos los estamentos nos hemos visto superados . Y estamos intentando y consiguiendo reaccionar de la mejor manera que sabemos y podemos. En mi caso particular, el club ha reaccionado de una manera ejemplar para defender y cuidar a sus trabajadores .

El baloncesto es el reflejo de todo lo demás. Hay una voluntad amplia por parte de todos de llegar a acuerdos válidos , y de que nadie perdamos demasiado.

Parece que unos deportes hacen unas cosas otros otras, ¿debería haber una unanimidad a nivel Estatal?

Hay una unanimidad total , que es que debemos de ayudar a salir de esto. Todos estamos concienciados y unidos hacia este objetivo .

Después está el tema laboral y económico , el tema profesional , ahí todo es muy diferente , y cada situación requiere una solución . Es complicado tener remedios mágicos iguales para todas las circunstancias . Debemos de encontrar la solución particular a cada caso, entre todos los afectados . Tener todos voz, para poder llegar a acuerdos que no nos perjudiquen . Es vital para cada implicado.

¿Te gustaría poder terminar la liga? Y en el supuesto que fuera así, ¿Cuánto tiempo necesitaría el equipo para volver en la mejor forma posible?

A nosotros nos gusta nuestro trabajo , deseamos poder volver a entrenar y a jugar , y que eso signifique que todo vuelve a la normalidad . Pero realmente , ni me lo planteo. Debemos de ser conscientes, de que no sabemos nadie como va a evolucionar la enfermedad a nivel mundial. Me preocupa más el escenario a medio plazo que va a quedar.

¿Sigues hablando con el cuerpo técnico y con los jugadores? ¿Y con el presidente Luis García?

Si, claro. Somos una familia , y también nos tenemos que cuidar los unos a los otros . Hay un vínculo muy grande entre todos nosotros . Al igual que con la demás gente del club . Nos ayudamos .... así debe de ser un equipo .

¿Has hablado con otros entrenadores sobre la situación? ¿Cuál es la opinión del resto de técnicos?

Cada uno tiene su propia opinión sobre sus casos particulares . Pero si me preguntas sobre la liga y si son partidarios de jugar .. creo que la sensación general es que estamos ante una situación extraordinaria , y de mucha coherencia (como no podía ser de otra manera) , lo primero es la salud de todos los que formamos esto.

Para acabar y teniendo en cuenta que aún nos quedan días de confinamiento y además se que te gusta leer biografías, ¿nos recomiendas alguna en especial para estos días?

Lo primero felicitar a multitud de editoriales ,que han abierto sus webs para poder descargar libros y poder ayudar dentro de lo que podemos. Casi todos estamos siendo un ejemplo en esta situación.

Hay muchas y muy buenas que conoceréis todos .. yo ahora estoy con “Creer” de Cholo Simeone .... ya os cuento a ver qué tal .