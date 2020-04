Fernando Vázquez augura que el fútbol volverá "pronto"

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, intuye que el fútbol volverá "pronto" y dio por segura la reanudación de la competición profesional. Vázquez participó en el programa 'Conversas con Estrella Galicia' junto al entrenador del Monbus Obradoiro de baloncesto, Moncho Fernández, y reconoció que "el confinamiento te va desgastando, pero la esperanza de volver y seguir entrenando" pronto le "mantiene en órbita".

"Vamos a volver seguro y a entrenar pienso que volveremos pronto también", señaló el técnico del Deportivo, equipo que llegó al parón del campeonato por el coronavirus en las posiciones de descenso a Segunda B.

Además, consideró que el fútbol puede ser una válvula de escape una vez que se retome LaLiga. "Que en los hogares entrara fútbol todos los días (a través de la televisión) sería un punto de ilusión", apuntó el entrenador blanquiazul, quien advirtió de que "jugar cada dos días es imposible".

Además, avanzó que antes de entrenar se pasarían unos test para saber si los jugadores están libres de coronavirus y se está planteando una concentración de los jugadores quince días con entrenamientos, sin contacto con las familias, lo que, en su opinión, aportaría seguridad para que no haya contagios.

Moncho Fernández, sin embargo, precisó que "si un jugador da positivo" posteriormente, "se acabaría el invento". Ante la acumulación de partidos que se prevé en el caso de que vuelva la competición, Vázquez señaló que sería "imposible" jugar cada 48 horas, mientras que Fernández afirmó que "en baloncesto se habla de dos o tres jornadas semanales" y no ve "a los deportistas preparados para hacer frente a eso".

Vázquez: "La situación es patética con los mayores"

"La situación es patética, tremenda en algunos casos, como lo que está pasando con los mayores. Algo que me impacta es que pasa como si tuviéramos a los viejos recluidos, apartados, y que los dejáramos a una suerte que no se merecían. Eso me parece lo más duro", reconoció el técnico blanquiazul Fernando Vázquez.

Moncho Fernández indicó, por su parte, que "con tanta gente sufriendo es casi obsceno pensar", por ejemplo, en cuándo" se podrá quedar "a tomar una caña" con los amigos. "Yo lo voy llevando, adaptándome a las circunstancias. No tengo mucho tiempo para aburrirme, aunque estoy echando de menos entrenar, ver a la gente que quieres, a los amigos", reconoció.

Los dos han sido profesores y el técnico de baloncesto advirtió que sólo con "educación" se pueden evitar algunos comportamientos incívicos que se han visto estos días, al tiempo que alertó de que los niños no pueden estar "seis o siete meses sin recibir la formación necesaria".

Vázquez indicó que él lleva el confinamiento haciendo "rodillo" (bicicleta) en casa, leyendo "un poco la prensa" y, sobre todo, actualizándose sobre el fútbol y "pendiente de los jugadores" de su equipo.

Fernández, por su parte, afronta este periodo "pensando" que está "en tiempo de verano", y se dedica a hacer "análisis" de lo hecho por su equipo, y de ver "otras ligas, competiciones y jugadores".

El entrenador de fútbol criticó que "los clubes no hacen 'scouting' a los entrenadores" y dijo que "el resultado es la gran trampa de la evaluación" de los técnicos, al tiempo que admitió que, "una vez que estás en el círculo, sales beneficiado".

Moncho Fernández, que afronta su décima temporada en el equipo santiagués de baloncesto (desde 2010), le dijo a Vázquez que "el resultado es una dictadura que tienes que aceptar". "En el deporte profesional es lo único que cuenta. Pelear con eso es absurdo", advirtió a su homólogo en el Deportivo.

Sus trayectorias

Ambos se refirieron a la evolución de sus carreras desde los inicios en los banquillos tras haber llegado a ellos sin haber sido jugadores profesionales. Vázquez afirmó que "leer, aprender, estudiar y trabajar" son claves para tener una trayectoria en el deporte y dijo que detrás de ella siempre hay un componente "importante de esfuerzo y sacrificio".

Fernández replicó que "todo el mundo sabe que para llegar a cualquier cosa tienes trabajar", pero advirtió de que "eso es el motor" y hay otro componente básico, "la gasolina", que es la pasión", virtud que, en su opinión, ambos comparten porque son "muy apasionados" con lo que hacen.

También abordaron los derbis entre el Deportivo y el Celta de Vigo y Vázquez aseguró que "la rivalidad no es odio, no significa desearle el mal al contrario incluso antes que tu bien" y afirmó que "Celta y Dépor", a los que ha dirigido, "se necesitan para ser mejores".

El técnico blanquiazul reconoció "tener envidia" del ambiente de los partidos entre Real Sociedad y Athletic Club y abogó por hacer "un gran derbi" en Galicia, con el deseo de que vuelvan a darse pronto y en Primera, ya que actualmente el Deportivo está en la categoría de plata.

Vázquez defendió la cantera, pero dijo que solo saca jugadores de la base cuando van a ofrecer un rendimiento mejor, o como mínimo igual, que los que tiene en la plantilla, mientras que Fernández dejó claro que más allá de la edad del deportista, lo importante es el talento.

El entrenador de fútbol admitió que le gustaría "tener la influencia que tiene un entrenador de baloncesto" en el partido, jugar a reloj parado para que no hubiera problemas con el descuento, aunque se redujeran unos diez minutos cada parte, y tener a todos los jugadores disponibles en el banquillo en lugar de tener que hacer convocatorias.

Moncho Fernández dijo que se quedaría en fútbol con el exjugador del Barcelona Xavi Hernández, mientras que Fernando Vázquez, que confesó que no es "un gran seguidor" del baloncesto ahora mismo, aunque antes era "ferviente" fan de los equipos españoles, eligió a los gallegos Ricardo Aldrey y Fran Vázquez.

A ambos les haría ilusión "construir un proyecto" en una universidad americana y Vázquez le dijo a Fernández que "está a tiempo" de hacerlo.