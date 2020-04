Puskas: "Espero que para el 10 o el 15 de mayo podamos volver a entrenar"

El mundo del fútbol espera con ansia la evolución de la pandemia del coronavirus en nuestro país para saber cómo y cuándo será la vuelta a la competición. Entre propuestas y opiniones de todo tipo en las que se analiza el final de la temporada en curso y el inicio de la próxima, Radio Jaén ha hablado con el director deportivo del Real Jaén, José Antonio Presa 'Puskas', que se muestra optimista y espera que para el 10 o el 15 de mayo el equipo pueda volver a los entrenamientos. El máximo responsable deportivo de la entidad ha hablado también de sedes para el posible playoff y de la situación contractual y laboral de los empleados del club tras haber desestimado el presidente solicitar un ERTE.

"Yo espero que sobre el 10, 15 de mayo se pueda empezar a entrenar, tomando una serie de precauciones", dice claramente Puskas, que espera que el equipo pueda ejercitarse unas tres semanas, que será lo que reste de mayo, para que en la primera de junio se pueda jugar el playoff exprés. "Es verdad que hará mucho calor, pero en agosto también lo hace y empezamos las pretemporadas y la liga. Yo sé que están trabajando para intentar llegar a la mejor situación y que no van a contentar a todos", afirma.

Puskas señala que desde el club estarían de acuerdo en que se juegue un playoff exprés "siempre y cuando la Delegación de Salud lo estime". Sobre el formato, el director deportivo afirma está más de acuerdo con la postura de jugar solo los cuatro primeros, por motivos de salud. "Es más lógico el playoff que se está hablando de los cuatro primeros, que jueguen entre sí y de ahí que se dirima una posición que es la que ascendería. A mi no me parece mal incluso acabar la temporada, lo que pasa que yo no veo lógico y por el tema de la salud el playoff de ocho equipos por grupo, porque si están diciendo que no quieren mover gente, que cuanto menos gente circule y que no nos juntemos muchos... pues al final más equipos va a ser más tránsito de gente", explica a la vez que añade que es normal que no haya gente contenta, pero es una situación excepcional y lo que va a primar va a ser la salud de todo el mundo.

Sede y Erte

Sobre la sede de ese playoff también se ha pronunciado Puskas. "Lo más idóneo sería jugar cuanto más cerca mejor, porque si estamos hablando que no quieren mover gente, ni muchos equipos para no mezclarnos, creo que Madrid, principal foco ahora mismo de coronavirus, no sería el sitio idóneo. Hay sitios más cerca, a menos distancia y con buenas instalaciones para poder jugarlo allí", explica.

Eso será en unos meses pero lo que sí tiene el club jiennense ya encima de la mesa es la búsqueda de una solución para que los trabajadores, entre los que se incluyen los jugadores, puedan cobrar. En ese aspecto, Puskas reconoce en Radio Jaén que el presidente, Andrés Rodríguez, declinó el ERTE. "Nosotros desde el principio tuvimos una conversación con el presidente. A él desde varios entes, incluso desde los abogados nuestros, le propusieron que lo mejor para el club era hacer un ERTE, pero él entendió que para nosotros no era la mejor forma porque íbamos a perder bastante dinero. Él siempre ha trasladado que va a cumplir con nosotros, como hasta ahora que ha cumplido, y que tengamos paciencia, tranquilidad, que él va a cumplir con nosotros, por lo que por nuestra parte agradecidos" expresa Puskas.

El director deportivo afirma que siguió este jueves la reunión telemática que realizó la Federación Jiennense de Fútbol en la que el presidente les trasladó la situación y los asuntos principales en los que están trabajando estos días.