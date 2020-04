Las ayudas de la Comunidad para pagar la cuota de autónomos arrancan descafeinadas

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica ya las normas y procedimientos que regulan las ayudas a los autónomos madrileños para pagar la cotización a la Seguridad Social de los meses de marzo y abril, los afectados de momento por el estado de alarma. Es lo que el gobierno regional ha bautizado como Programa Continúa. Está dotado con 38,2 millones de euros y supondrán una ayuda en un único pago de 534,5 euros por autónomo. La cuenta es sencilla: llegará a unas 70.000 personas, según reconoce el gobierno regional. El problema es que en Madrid el número de trabajadores por cuenta propia multiplica casi por seis esa cifra. Son 404.000, según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social disponibles, los del mes de marzo. “Para todos ellos vamos a poner en marcha la maquinaria de las consejerías de Hacienda y Economía, para que lo antes posible puedan tener este alivio por parte de la Comunidad de Madrid”, llegó a decir la presidenta Ayuso en una entrevista en Telemadrid el pasado 3 de abril, pero lo cierto es que su alcance real va a ser bastante menor.

El gobierno regional no descarta ampliar la partida, si se queda corta; pero la limitación no es tanto presupuestaria, como burocrática. La Comunidad cree que solo esos 70.000 autónomos están en condiciones de cumplir los requisitos que exige para acceder a las ayudas. En primer lugar, tendrán que acreditar que comenzaron su actividad en marzo; que han visto reducida su facturación un 30 por ciento, respecto al mes de febrero; o bien, que han sufrido esa misma merma de ingresos en comparación con un año antes, con marzo de 2019. Además no son compatibles con las ayudas estatales por cese de actividad, dotadas al menos con 661 euros al mes, y que ya han comenzado a llegar hoy a casi un millón de autónomos de todo el país. Más de 112.000 solo en Madrid.

Las ayudas del Programa Continúa tampoco se pueden compaginar con las del Programa Impulsa, otro plan autonómico, más reducido, pero que contempla ayudas de hasta 3.200 euros por trabajador. Y quedan fuera igualmente los que están acogidos a la tarifa plana para autónomos. Además no podrán beneficiarse del Programa Continúa quienes tengan deudas pendientes con Hacienda o con la Seguridad Social. La lista de limitaciones va más allá. El que consiga acceder a las ayudas se tiene que comprometer a permanecer dado de alta como autónomo tres meses desde el momento en el que le abonen la subvención, que se puede demorar hasta seis meses, según recoge el BOCM.

La Comunidad de Madrid ha convertido las ayudas a los autónomos -uno de los sectores económicos que peor lo está pasando en esta crisis sanitaria- en ariete contra el gobierno central; aunque también ha provocado varias disputas internas entre los dos socios de gobierno, entre PP y Cs. Los trabajadores por cuenta propia pidieron desde la declaración del estado de alarma que se suspendiera la cotización a la Seguridad Social. El primero en recoger ese descontento fue el partido naranja, que el 29 de marzo filtró que el vicepresidente, Ignacio Aguado, iba a proponer estas ayudas. “Mientras que el Gobierno de la nación ha hecho oídos sordos a esta petición de los autónomos de suspender sus cuotas durante el tiempo que dure el estado de alarma, la Comunidad de Madrid va a estudiar asumir este pago a los autónomos madrileños que acrediten pérdidas de en su actividad”, aseguraban fuentes próximas al número dos del gobierno regional a la agencia Europa Press. El anuncio no sentó nada bien al ala popular del Ejecutivo, como contó en su día la Cadena SER. De hecho, la medida se fue demorando y rebajando su alcance. El equipo de Ayuso se sirvió además la venganza en plato frío. Cuando las ayudas superaron su primer trámite en el Consejo de Gobierno, lo comunicaron a la prensa con un titular revelador: “Díaz Ayuso aprueba un plan de apoyo y financiación para los autónomos de la Comunidad de Madrid”. En Ciudadanos sentó muy mal que se atribuyera a la presidenta una decisión colegiada. Todo un pulso entre los dos socios por capitalizar a nivel político la medida. Hay pocas cosas más complicadas de gestionar en el sector público que la puesta en marcha de una nueva subvención, quizás solo la decepción.