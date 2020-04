El compositor Roque Baños revela que ha superado el Covid-19

El compositor jumillano, ganador de tres premios Goyas, ha revelado en su cuenta de Facebook que ha superado el coronavirus.

Cuenta que ha sido la peor época su vida, lamenta que llamó en varios ocasiones al 112, y que como no le hicieron caso se presentó en el hospital La Paz. En su escrito tiene palabras para su compañero de habitación de 87 años, que se lamentaba por las noches de que se iba a morir solo, sin ver a su familia.

Cuenta que en el mes de febrero se contagió de coronavirus. "Ha sido la peor época de mi vida. Tras 14 días en casa con fiebre muy alta y disnea, llamando en varias ocasiones al 112 como era requerido, donde no me hicieron caso en absoluto, me presenté por mi cuenta en urgencias de La Paz, donde di positivo en COVID-19 y presentaba una neumonía bilateral por la que estuve ingresado dos semanas en el Hospital Carlos III de Madrid, a cuyo personal sanitario agradezco profundamente el haberme salvado la vida".

En un extenso escrito, el escritor también señala "No voy a relatar todas las amargas experiencias por las que pase en aquellos días, pero sí poner de relieve una de ellas: Mi último compañero de habitación, Alfonso, era un señor de 87 años a quien yo consolaba por las noches cuando lloraba porque sentía que se iba a morir solo, sin su familia, y se preguntaba a sí mismo que sentido había tenido luchar tanto para terminar así. No me he atrevido a preguntar por él a la doctora que me estuvo tratando aquellos días, (tristemente, a día de hoy infectada por coronavirus), ya que no dispongo del valor para querer saberlo".

También tiene palabras para nuestros responsables políticos. "No voy a hablar de partidos políticos, solo de las personas que toman decisiones que nos afectan a todos. Así, cuando escucho en una radio las declaraciones de la ministra de Exteriores acerca de la compra de test a proveedores de "gangas", me quedo atónito, paralizado, sin saber dónde mirar, porque no entiendo nada. Pero cuando además veo una actitud de control y censura a quién critica la gestión y actuación de este gobierno con respecto a esta crisis tan grave que estamos viviendo, me quedo todavía más perplejo. Personas en las que yo confiaba, que borran twits, que exponen excusas sin argumento, ejemplos que no vienen al caso y que carecen de toda lógica, negando lo evidente y desviando la culpa a terceros para generar confrontación, con el fin de desacreditar opiniones críticas basadas exclusivamente en hechos objetivos", señala en Facebook.

Se preunta "¿Dónde vamos a llegar a parar con todo esto? No lo sé, y sólo estamos a mitad de camino en esta crisis, pero hay algo absolutamente inadmisible. Que se pretenda que perdamos nuestro derecho a poder expresar con libertad, no solo lo que vemos o vivimos, sino además lo que sentimos o pensamos".