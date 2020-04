Martínez Seijo pide a la Junta que no se desmarque del acuerdo educativo

La diputada del PSOE por Palencia y Secretaria Ejecutiva de Política Social, Educación y Universidades del PSOE, María Luz Martínez Seijo, ha reclamado hoy a la Junta de Castilla y León que no se desmarque del acuerdo de Educación que es "garantista" y que, permitiría disipar las dudas a más de 22.220 alumnos y sus familias y a los más de 2.360 profesores de Palencia. "Sería un grave error no hacerlo, una gran equivocación, dar un portazo a los alumnos y generar incertidumbre entre los docentes. Aún están a tiempo de sumarse y no de plegarse a las órdenes de Génova", dijo.

En ese sentido, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso señaló que, el acuerdo es fundamental y con él se permite conocer las pautas educativas que son necesarias para los docentes y dar una respuesta común ante las distintas situaciones de desigualdad que se puedan ir produciendo. "Es un acuerdo muy positivo, aún pueden seguir la línea del consenso porque es beneficioso y garantista para familias, alumnos y docentes", apuntó.

Martínez Seijo destacó, además, el empeño de toda la comunidad educativa, del alumnado, docentes así como el de las familias para encarar un tercer trimestre especialmente complicado que se extenderá hasta junio y que tendrá como máxima no dejar a nadie atrás entendiendo el sobresfuerzo de todas las partes de la cadena educativa y la necesidad de habilitar herramientas adicionales.

La también portavoz de Educación del PSOE en el Congreso recordó que con este acuerdo, la evaluación, será continua, la promoción de curso será la norma general y la titulación debe ser la práctica habitual para los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato y FP. Además, el tercer trimestre se dedicará a la recuperación, el repaso y el refuerzo con actividades debidamente tutorizadas y evitando sobrecargar a los estudiantes.

La EVAU, que en Palencia afecta a casi 900 alumnos, se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2020 en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en convocatoria extraordinaria, tal y como se acordó en la anterior Conferencia Sectorial. Hay que destacar, además, que la actividad educativa, como se consensuó, será de momento a distancia, en función de las restricciones sanitarias, y el curso no se prolongará más allá del mes de junio. Durante el periodo estival las administraciones podrán organizar o apoyar la realización de actividades de refuerzo voluntarias.

De cara al próximo curso, el Ministerio y las comunidades acordaron que las Administraciones educativas, los centros y el profesorado organizarán planes de recuperación y adaptación del currículo y de las actividades educativas, que permitan avanzar a todo el alumnado y especialmente de los más rezagados.

Finalmente, lamentó la actitud que está manteniendo el PP en los últimos días, después de que la diputada popular, Sandra Moneo, solicitase en el pasado Pleno del Congreso el retorno de alumnado a las aulas cuanto antes, una petición que para Martínez Seijo constituye "una gran irresponsabilidad que desoye las recomendaciones sanitarias".