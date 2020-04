"Esta situación solo puede mejorar"

“Hace poco más de un mes que se paró el mundo en el que vivimos. O eso es lo que pareció. Pero no todo se detuvo. Había eventos frente a los que no se podía luchar. No se podía prohibir a las futuras madres que pariesen llegado el momento. Y peor aún: no se podía prohibir a los bebés que naciesen antes de tiempo”. Así comienza esta historia que tiene su punto de partida el mismo día en el que se decretó, en nuestro país, el Estado de Alarma.

Con la incertidumbre flotando en el ambiente y las cifras de contagios en ascenso día tras día, Lucas llegaba al mundo en el Hospital Príncipe de Asturias (HUPA) y lo hacía después de 28 semanas de gestación y pesando 1.050g. Conocemos esta historia gracias a la familia de Lucas que nos ha hecho llegar una carta escrita por una persona que ha estado muy cerca del bebé en todo momento. Se llama Susana Rivero Viñas y es enfermera del hospital complutense en el servicio de Neonatología. Atiende a los micrófonos de SER Henares tras salir del paritorio y reconoce que nunca imaginó que esta carta pudiese llegar a publicarse, “simplemente quería tener un regalo con los padres. Aparece mi nombre en la carta, pero esto es algo conjunto de todas mis compañeras que están haciendo un trabajo maravilloso”.

“El padre nunca ha visto a su mujer con el bebé en brazos. La madre jamás ha sido testigo del piel con piel de papá e hijo”, escribe Susana en la carta. La primera semana fue muy crítica para Lucas, todo se complicó y los médicos sospecharon que pudiese haber sido atacado por el coronavirus. Por suerte, el bebé se recuperó y en estos primeros días de abril ha comenzado con la lactancia materna.

En casa espera un niño de 5 años que sueña con ver pronto a su hermano. Los abuelos, desde la distancia, “conocen a su nieto a través de una pantalla, que amplían cada imagen hasta que los píxeles no dejan ver de manera nítida”.

Carta de Susana Rivero. / Familia de Lucas.

Carta de Susana Rivero. / Familia de Lucas.

La carta también va dirigida a todos los profesionales que están a pie de cama con los centenares de pacientes que han sido ingresados en el hospital. “El poder coger la mano de una persona que no conoces y estar con ella antes de su muerte, me parece humanidad en estado puro”, cuenta emocionada Susana.

Como señala en el último párrafo de la carta: “es biológicamente imposible para un mamífero nacer solo, por muy adversas que sean las circunstancias. Y es cruel e inhumano morir solo, por eso las manos de cientos de sanitarios están acogiendo esa última caricia, ese último aliento… mitigando la soledad de quienes se marchan a diario en los hospitales del mundo entero. Ese mundo que sigue girando… a pesar de todo".