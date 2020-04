CC pide al gobierno del Cabildo que reconozca que un ERTE en los CACT sí es posible además de conveniente

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote, le pide tanto a la presidenta insular, Mª Dolores Corujo (PSOE) como a su vicepresidente, Jacobo Medina (PP), que por favor dejen de faltar a la verdad y de intentar desacreditar a Coalición Canaria y que se centren en aunar esfuerzos para poder trabajar juntos y que la isla pueda afrontar la crisis socioeconómica que ya tenemos encima.

“No pretendemos que estén de acuerdo con todas nuestras iniciativas, solo queremos que, cuando no lo estén, rebatan con argumentos veraces y no descalifiquen ni viertan acusaciones que no son ciertas, como están haciendo, por ejemplo, con nuestra propuesta de ERTE en los Centros de Arte, Cultura y Turismo, calificándola de obsesión, vendetta o revanchismo”, ha señalado el portavoz de CC, Pedro San Ginés.

Los nacionalistas lamentan la actitud de la presidenta y de su gobierno cuando “nosotros nos hemos puesto a su disposición y les hemos tendido la mano desde el minuto uno”.

Sin embargo, afirman, “se olvidan de lo importante; que es el futuro de los lanzaroteños y los gracioseros, y prefieren centrar su discurso despreciando y descalificando la propuesta de CC, además de faltando a la verdad de forma descarada”, añade el consejero.

De este modo, San Ginés aclara que no es cierto, tal y como insisten en afirmar tanto Mª Dolores Corujo como Jacobo Medina, que estén prohibidos los ERTE en las empresas públicas. “Es muy fácil comprobar si la Ley o el Gobierno permiten o no ERTES en los entes públicos, y el mejor ejemplo es que ya ha habido varios”, afirma.

Añade además que “está claro, aunque no sabemos el motivo real, que la presidenta prefiere ocultarle la verdad a la ciudadanía. No es una cuestión de obsesiones, ni vendettas, ni revanchismos políticos, como dice. Es cuestión de ir con la verdad por delante y con la información en la mano”.

Así, los nacionalistas insisten en que sí es posible un ERTE en las empresas públicas. Solo hay que tener en cuenta la disposición Adicional 17 del Estatuto de los trabajadores, que dice: “Lo previsto en el artículo 47 (aplicación de ERTES) no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”.

El mejor ejemplo, afirman, lo tienen en la empresa pública Pamarsa, del Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, que acaba de hacer un ERTE.

“Igualmente –apunta por su parte Samuel Martín, representante de CC-PNC en el Consejo de Administración de los CACT - es completamente falso que la mayoría de los trabajadores sean funcionarios o no se les pueda hacer un ERTE, es más, no hay ni un solo funcionario en toda la plantilla de los CACT”.

Lo que dicen los estatutos, afirma, es que “si la EPEL-CACT se disolviera, que no es el caso, todos los trabajadores preexistentes volverían a la plantilla del Cabildo, cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con un ERTE”.

Asimismo, para Pedro San Ginés, “lo inaudito es que admitan, como lo han hecho en múltiples declaraciones y entrevistas en medios, que seguramente habrá que tomar decisiones más drásticas. Todo por no adoptar el ERTE propuesto, que alejaría la necesidad de tomarlas. Sinceramente, si yo fuera trabajador de los CACT me preocuparían mucho más las declaraciones del gobierno”.

Finalmente, Samuel Martín, recalca que “esto no es una cuestión de partidos, o posiciones ideológicas y partidistas, si no de sentido común y debate de ideas pero con la verdad por delante”.