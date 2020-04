Una empresa fuenlabreña desinfecta coches gratis para evitar contagios de COVID-19

No es la primera vez que aparece en los medios de comunicación muestran de solidaridad de empresas que ante la grave crisis sanitaria quieren apoyar a las autoridades ofreciendo sus recursos. En este caso, en Fuenlabrada, dos de las últimas han sido Antras Motor, concesionario de Magda, Chevrolet y DFSK en la ciudad e Impoluto Cars. La primera ha ofrecido al Ayuntamiento algunos de sus vehículos por si los necesitara en cualquier acción relacionada con el coronavirus y la segunda se encarga de desinfectar coches gratis para evitar contagios.

En el caso de Antras Motor, su gerente, David Viñarás, asegura que ha puesto seis de sus coches de cortesía a disposición del Consistorio para cualquier servicio público o desplazamiento de las autoridades locales ante la pandemia. “Nos devolvieron la llamada y nos dijeron que lo tendrían en cuenta, aunque de momento, no los han utilizado”, afirma y reconoce que aunque vive en Móstoles, su empresa lleva “toda la vida en Fuenlabrada” y por eso quería aportar algo ante esta grave situación que vivimos.

Desinfectar coches

Óscar Fuertes es el propietario de Impoluto Cars, la empresa de Fuenlabrada que al poco de comenzar la epidemia empezó a prestar este servicio gratuito para aportar su “granito de arena”. Ahora con tan sólo llamar a un teléfono se coge cita y se puede llevar el coche a su taller para que lo desinfecten a conciencia. “Pueden venir sanitarios, fuerzas de seguridad, los sectores más en contacto con el problema, pero también cualquier particular para asegurarse”, puntualiza.

Dice Fuertes que entre los tres trabajadores que son pueden llegar a desinfectar unos 100 coches diarios en una jornada de 8 horas. De momento, habrán actuado sobre unos 50 y lo que quiere es que la gente conozca lo que hacen para que acudan a ellos. “Sabemos que el virus tiene mucha resistencia en determinadas superficies, por eso es importante limpiar bien el vehículo que cogemos, porque también puede ser un vector de contagio”, afirma.

Pero esta decisión no la tomó de la noche a la mañana. Antes se informó de qué máquina de desinfección sería la óptima para esta tarea, qué líquidos utilizar… “He hablado con fabricantes, proveedores, con un químico, en fin, le he dado muchas vueltas para que sea eficaz y seguro para el usuario”. Así llegó a comprar una máquina que emite vapor de agua a 120º, con 6 bares de presión y con dos depósitos, uno para el agua y otro para los productos, mezclados con seguridad, según le han indicado los expertos. “Soy una empresa pequeña y es una inversión importante”, reconoce. Y es que además, ha tenido que hacer una cierta adaptación de sus instalaciones para separar los vehículos que desinfecta de los que acuden por otros problemas. En este trabajo que se ha impuesto en tiempos de crisis sanitaria no ha escatimado medidas de seguridad elaborando un protocolo de actuación tanto para trabajadores como para los clientes, además de desinfectar a conciencia el habitáculo donde se trata cada coche, una vez se ha marchado.

“El desinfectado se hace de manera rápida entre 5 y 10 minutos, con ese vapor de agua a 120º que mata al virus, además luego se utiliza el producto químico, comprobado científicamente. Después con una bayeta impregnada de otra disolución que no daña los materiales volvemos a pasar todo”. Se aplica a la parte exterior del vehículo, arcos de puertas, pies, salpicadero, volante, mandos, cinturones, maletero,… desinfección íntegra, afirma.

Òscar Fuertes dice no creerse mejor que nadie, pero decidió “echarle valor” ante la situación que vivimos. Por el trabajo no cobra nada, aunque tiene un buzón en el establecimiento donde quien quiere le aporta algo, pero como él dice, “eso es voluntario, no pedimos nada”. Impoluto Cars está en la Avenida de la Encina nº 23, nave 2, en Fuenlabrada. También se puede contactar con ellos en el 628.597.901