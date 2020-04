En el Hospital del Bierzo hay responsables de no garantizar la seguridad de los celadores

Mari Luz lleva cuatro años de celadora en el Hospital del Bierzo y considera que cada responsable debe responder de sus decisiones, una conclusión que no ha escrito en su carta y sobre la que reflexionará cuando acabe todo porque en estos momentos, esta profesional, está ingresada con neumonía después de unos veinte días enferma, de dar dos veces negativo en el test de Covid-19 y de habersele descubierto finalmente anticuerpos al virus en la serología que se le ha realizado.

En estos momentos, más de 50 profesionales del hospital están aislados, casi el cien por cien después de haber dado positivo, una cifra que supera también los 60 en atenció Primaria del área de Salud Bierzo-Laciana y que en la misma proporción han dado positivo en las pruebas que se le han practicado.

Desde su cama en el Hospital, Mari Luz, lamenta que ella y sus compañeros celadores hayan tenido que vivir una "lucha" férrea con las supervisoras para que se les entregase mascarillas. Ahora la situación ha cambiado, dice, pero ella y varios compañeros celadores más han enfermado "debido a la desprotección con la que realizaban su trabajo al trasladar a pacientes con coronavirus". Mari Luz relata en su carta el momento tan angustioso que vivió en urgencias al pedir una mascarilla FP2 y negársele a pesar de estar rodeada de contagiados. Cuenta además, las contestaciones que tuvo que aguantar de sus superiores y le pide a la gerencia del centro hospitalario que no vuelva a tratar a los celadores como personal de segunda porque lo que ponen en riesgo es su salud igual que médicos y enfermeras.

Carta de Mari Luz

Soy M. Luz y soy celadora en el Hospital Universitario El Bierzo Ponferrada (León), ahora mismo estoy ingresada intentando ganarle la batalla al coronavirus.

Me empecé a encontrar mal y con fiebre el día 29 de Marzo, a los 3 días me hicieron el test y salió negativo, pero yo seguía con todos los síntomas, después de14 días en casa, sola en una habitación donde me pasaban la comida y poco más para intentar no contagiar a mi hijo y a mi marido. 14 días muy malita, con fiebre, dolores musculares, diarrea, con seguimiento por el médico de cabecera por teléfono, parecía que iba mejorando pero la noche del día 13 me puse peor y por la mañana avisé a mi marido y nos fuimos al hospital ,me dejó en la puerta y se fue, por supuesto él no iba a exponerse a quedarse en la sala de espera. Me hicieron al llegar una radiografía y…NEUMONIA.

Lo primero que te entra es un miedo atroz porque has visto casos en pacientes que ingresan más o menos bien y en horas se van a la UCI, intentas pensar que eso no va a ser así en tu caso, pero es muy difícil y más estando SOLA y después entras en pánico por si le pasa algo a tu familia.

Los celadores somos los primeros en recibir a los pacientes en urgencias, teniendo que ayudarles muchas veces a bajar del coche (bajo riesgo?), si quiere vomitar le acercamos donde, si hay que pasarle a una camilla ahí estamos nosotros, ayudando a desvestirles , les llevamos a hacer las pruebas y si por el camino vomita ,se quita la mascarilla o se encuentra mal ahí está el celador (bajo riesgo?).

Ya en rayos ayudamos a pasarle a la mesa y a colocar el chasis de la radiografía debajo (bajo riesgo?)

En las plantas ayudamos en el aseo , cambiarles el pañal, movilizándolos hacia nosotros con lo que su cara queda muy cerca de la nuestra, tosiendo o a veces vomitando, o si no estás atento incluso meándote encima, para levantarles al sillón y acostarles pegando nuestro cuerpo al suyo (bajo riesgo?)

Llevamos muestras al laboratorio y no siempre en las condiciones que deberían de ir, te dan los tubos en la mano, llevamos a los enfermos que lo necesitan a ingresar, nos metemos en el ascensor y si se quita la mascarilla o las gafas de oxígeno tienes que ponérselas ¿y la distancia de seguridad? (bajo riesgo?).

En quirófano colocamos al paciente en la mesa de operaciones siguiendo las instrucciones del personal sanitario, aquí no hay otra forma para colocar al paciente que pegar tu cuerpo al suyo para movilizarle ya que muchas veces están ya dormidos por la anestesia ,a veces hay que entrar en mitad de la intervención porque hay que modificar la mesa y la posición del paciente (bajo riesgo?).

Y después está la parte de psicólogos que tenemos , cuando les llevas a hacer alguna prueba y te cuentan sus miedos, les vas a ingresar y como irá todo, les llevas a quirófano y ves el susto en su cara, intentas tranquilizarle y animarle y es increíble a veces lo mucho que haces con una sonrisa y una palabra de ánimo.

Yo me he contagiado en el hospital, me he contagiado porque NO se me ha protegido se me han negado las mascarillas y los EPIS desde el principio y todo esto viene, primero porque estamos catalogados como personal de bajo riesgo y a esto se agarran tanto los Servicios de Prevención como Supervisores/as cuando hacen los protocolos y nos niegan el material que sí tienen otras categorías que están igual de expuestos que nosotros y lo segundo porque estas personas no se molestan en conocer nuestro trabajo para adecuar los protocolos al riesgo real.

A mí se me negó la mascarilla FPP2, cuando tenía que entrar en la zona COVID de observación de urgencias donde están los casos positivos y probables antes de ingresar. Dos de esos días me fui a poner el EPI para entrar, estaba más personal, enfermeras, Tcaes, médicos y todos con la mascarilla FPP2, yo no vi la mía y pregunté y me dijeron que para mí una quirúrgica que la otra no la necesitaba, dentro de una zona cerrada, con 8 positivos y otros tantos probables ¿ se imaginan la carga viral que puede concentrarse ahí? , además ayudando a cambiar pañales, llevándoles a la salida de la zona para hacer pruebas o ingresos, colocándoles las mascarillas que se quitan.

Desde luego a mí me parecía demasiada exposición y además una discriminación hacia mí como persona y como celadora, por lo que llamé a la Supervisora de guardia y le dije que no estaba dispuesta a quedarme allí todo el turno con una mascarilla quirúrgica y los demás con una FPP2, y después de casi discutir un rato me dijo :”bueno, voy a ver dónde te consigo una”, al cabo de una hora me trajo la mascarilla,¿ era tan difícil habérmela dejado desde el principio?

Yo estuve expuesta esa hora que igual fue suficiente para contagiarme y no era necesario.

El que nos cataloguen como personal de bajo riesgo no les exime de protegernos, la Ley de Prevención lo dice claramente, tienen la obligación de proteger al trabajador de acuerdo con la exposición que va a tener y es su obligación conocer nuestro trabajo y saber la exposición que tenemos, y si no lo conocen, esas personas no pueden estar en los puestos que deciden y juegan con nuestra salud, la de nuestros compañeros y la de nuestros familiares.

La parte buena de todo esto es la cantidad de grandes profesionales que te cuidan en estas circunstancias, donde solamente pueden quedarse contigo el tiempo de poner la medicación y tomarte las constantes, no pueden quedarse más porque no pueden exponerse demasiado y somos muchos para atendernos y no les daría tiempo, aún así nunca falta una palabra de ánimo, una sonrisa, aunque no se vea según van vestidos pero sonríen con los ojos, la verdad es que yo no puedo estar más agradecida a todo el personal de la 1ªB, a mi médico María. ¡!MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS ¡!

Espero recuperarme para volver a trabajar como celadora, que es lo que me gusta hacer, me encanta mi trabajo y estoy orgullosa de ser CELADORA y orgullosa de pertenecer a la plantilla de celadores del Hospital Universitario El Bierzo.

También espero recuperarme para luchar junto con todos mis compañeros de este hospital y de toda España para que de una vez por todas se nos visibilice y se nos reconozca el trabajo que hacemos, y que estamos presentes en todos los servicios de los hospitales.