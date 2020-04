Una niña de Torrent recibe un disparo con una escopeta de perdigones en el balcón de su casa

El pasado viernes 17, en Torrent, una niña de 10 años recibió un disparo con una escopeta de perdigones cuando estaba apoyada en su balcón, justo antes de los aplausos a los sanitarios de las 20:00h.

La menor, según han explicado fuentes policiales, estaba tumbada en la cama descansando con las piernas apoyadas en el quicio de la ventana sobresaliendo cuando de repente recibió un perdigonazo por parte de una persona que todavía no ha sido identificada. Al llegar, los agentes se encontraron a la niña sangrando. Presentaba un orificio de entrada, pero no de salida. La menor fue trasladada a un hospital para ser atendida. De momento, se desconoce su estado de salud, aunque no se teme por su vida. Los hechos levantaron un gran revuelo entre los vecinos que estaban esperando en sus balcones para el tradicional aplauso al personal sanitario. Sucedió en el barrio de Benissaet de Torrent. La policía mantiene abierta la investigación, aunque todavía no ha dado con el presunto autor del disparo.