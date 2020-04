La dirección de PSA presenta un borrador final del segundo ERTE a los sindicatos

La dirección de Citroen ha presentado este viernes a los sindicatos su última propuesta, un borrador final para que los sindicatos decidan. Sería un nuevo ERTE por causas organizativas y productivas que entraría en vigor al día siguiente de la finalización del vigente ERTE por fuerza mayor, tendría una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y afectaría a toda la plantilla fija (4.634 trabajadores). Eso sí quedarían excluidas las personas en situación de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo de embarazo, lactancia y los acogidos a una prestación por cuidado de menor con enfermedad grave. Sería un ERTE con un máximo de 90 jornadas laborales en dos fases, la primera ligada al inicio de la actividad, de 70 jornadas para usar en la fase de reanudación de la actividad (de fin del estado de alarma a las vacaciones de verano); y la segunda ligada a la demanda de compra de vehículos, de 20 jornadas desde la semana 34 hasta el 31 de diciembre siendo afectados todos los lunes. Solamente se iría al ERTE una vez agotados los días de Adecuación de Jornada y el saldo máximo de Bolsa de Horas. Se añadiría a la prestación por desempleo una cuantía que permita alcanzar el 80% del salario bruto del trabajador (salario convenio + complemento individual) y se aplica el mismo criterio a las pagas extraordinarias. En los contratos parciales, este porcentaje del 80% se calcularía sobre una jornada diaria que se utilice normalmente como referencia. Se garantizarían las vacaciones al 100% y también el 100% de la paga variable.

En este borrador final presentado por Citroen a los sindicatos también se recogen una serie de medidas de acompañamiento: los contratos eventuales se quedan al margen del ERTE y se les garantizaría una remuneración mínima mensual de 80 horas y en los contratos a tiempo parcial, en la fase de reanudación de actividad irían a ERTE y, en la segunda fase se les aplicaría el sistema acordado recientemente en el convenio colectivo. Y los equipos de mantenimiento con actividad en fin de semana pasarían temporalmente a realizar la actividad de lunes a viernes, adaptándose al calendario de producción y a los días de ERTE que se establezcan.

Los sindicatos se pronunciarán este fin de semana para dar su visto bueno o no al borrador final y se creará una Comisión de Seguimiento integrada por los firmantes del acuerdo. CCOO Vigo se ha desmarcado del acuerdo y ha dicho que no firmarán por coherencia y responsabilidad. La CUT también votará que no porque consideran que dejan desprotegidos a muchos de los trabajadores de CITROEN. El SIT todavía no lo hizo de manera definitiva pero dejaba caer en su nota de ayer que sería de una gran irresponsabilidad obviar las actuales circunstancias y no tener ningún mecanismo que cubra a los trabajadores. Consideran en una primera valoración que el ERTE por causas productivas y organizativas daría más garantía y tranquilidad presentado ahora que esperar a que el problema sea más grande. Recuerdan el el SIT que la incertidumbre de después del verano o de otoño es muy grande.