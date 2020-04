Carlos Fernández-Lozano, el gijonés que se esconde tras una de las webs más consultadas sobre el COVID-19

Carlos Fernández-Lozano es un gijonés de 39 años. Es profesor de informática en la Universidad de A Coruña e investigador del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC). Vive el confinamiento con su mujer, dos hijos y dos perros. Su vida confinada no tiene ni un ápice de aburrida. "Tengo clases, videoconferencias, tutoriales... Hay días que acabo a las tres de la mañana", explica.

En medio de todo esto se le ocurrió crear una página web para volcar los datos y predicciones que realizan desde el grupo 'Acción Matemática contra el coronavirus'. ¿De dónde nace la idea? "No lo pensé muy bien porque esto empezó como un juego", asegura mientras sonríe. Junto Rubén Fernández, un compañero de la facultad, se animó a procesar los datos del Ministerio de Sanidad que llegaban en PDF. "Este sistema dificulta poder hacer una investigación y pensé qué podía hacer para amortizar el tiempo en casa. A partir de ahí empecé a mirar cómo lo hacían a nivel internacional y escogí proyectos de código abierto para traladarlo a España".

No es la única web que se ha creado sobre el COVID-19 pero sí afirma que "es la que más repercusión está teniendo". En este equipo de dos personas entra una tercera, Ricardo Cao, catedrático de matemáticas y nombrado por el Comité Español de Matemáticas como la persona responsable de la iniciativa 'Acción Matemática contra el coronavirus'. "Al ver la web pensó que era una herramienta que había que incorporar", apunta el profesor gijonés.

La web va creciendo poco a poco. De hecho, ya se han incluido las predicciones sobre el coronavirus de los matemáticos. En principio, solo estaban accesibles al grupo de trabajo pero hace unos días decidieron comenzar a publicarlas. "La gente nos pide más graficas. Hemos introducido los datos por comunidades y hace poco una pirámide poblacional por rango de edad". Para el investigador las peticiones tienen una explicación. "Quieren más información visual. Recibimos muchos datos que son números y la gente quiere ver de un vistazo dónde estamos".

Precisamente los datos son ahora mismo el mayor problema. "No nos llegan todo lo limpios que querríamos y los matemáticos se quejan porque a la hora de generar modelos, cada comunidad autónoma tiene patrones distintos". Esto traducido significa que "si los datos no están todo lo limpios que querríamos, las prediciones no serán lo mas certeras posibles".

La iniciativa del Comité Español de Matemáticas (CEMAT) busca "poner a disposición de las autoridades esa capacidad de análisis y que pueda nutrirse de la información que generan". A Carlos no le consta si las administraciones públicas han solicitado información. "Supongo que sí. El ministerio cuantos más datos sea capaz de procesar mejor, luego si los utilizan o no lo desconozco".