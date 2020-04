La Generalitat proposa que els nens surtin al carrer per torns d'edat

El govern català ha aprovat avui plantejar al Govern central que permeti que a finals de la setmana que ve els nens puguin sortir de casa per torns d'edat, a partir de les 12.00 hores, mantenint precaucions, com les distàncies, usant mascaretes, no entrant a botigues i que siguin passejades curtes.,En aquestes sortides, segons la proposta de la Generalitat, els nens no podran anar a parcs ni utilitzar elements lúdics ni esportius, ni tampoc consumir begudes o aliments

En aquestes sortides, segons la proposta de la Generalitat, els nens no podran anar a parcs ni utilitzar elements lúdics ni esportius, ni tampoc consumir begudes o aliments a l'exterior, així com entrar als establiments oberts per evitar aglomeracions.

Fins als 16 anys, els menors hauran d'anar acompanyats d'un familiar, i dels 16 als 18 podran sortir sols, "però sempre sota responsabilitat i complint mesures de seguretat".

En cap cas es tracta d'"un retrobament amb la normalitat absoluta que podria tenir un nen i un adolescent" sinó d'un pla "progressiu" que preveu un "passeig" per l'entorn del domicili per gaudir de l'aire lliure, ha indicat el conseller d'Interior, Miquel Buch.

El conseller ha recomanat als menors i als adults que els acompanyin que utilitzin les escales i no els ascensors per sortir dels seus domicilis.

La consellera de Salut, Alba Vergés, han detallat que el pla s'ha debatut i aprovat en el comitè tècnic del pla d'emergències de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) i que, al seu judici podria començar a aplicar-se des de "finals de la setmana vinent", encara que requereix de l'autorització prèvia del Govern central.

El pla de la Generalitat proposa que els nens de fins a 6 anys puguin sortir acompanyats d'un adult entre les 12.00 i les 14.00 hores; que entre els 6 i 16 anys puguin fer-ho, també acompanyats, de 16.00 a 18.00 hores; i els joves de 16 a 18 anys, que podrien sortir sols, entre les 18.00 i les 20.00 hores.

Vergés ha remarcat que les condicions d'aquest pla, d'aplicar-se, serien "progressives i revisables", així com "flexibles i adaptades a les realitats territorials i familiars del país".

Les "regles comunes i bàsiques" dictades per la Generalitat, si compten amb el vistiplau de l'Estat, podran "adaptar-les" a les seves característiques cada "municipi, poble o barri".

Els menors haurien de portar mascareta a partir dels tres anys, mentre no seria obligatori l'ús de guants, i en cas de trobar algun conegut s'haurà d'interactuar amb aquest des d'una distància mínima de dos metres i no durant més de deu minuts.

No es permetrà que les trobades siguin "organitzades" sinó que, de produir-se, hauran de ser fortuïtes.

La consellera també ha recomanat caminar sempre per la mateixa vorera de manera que els que vagin en un sentit caminin per una banda i els que vagin en sentit contrari ho facin per l'oposada, perquè les persones no es creuin.

El pla l'ha aprovat el PROCICAT i ha estat dissenyat conjuntament pels departaments d'Interior, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies.

Vergés ha dit que, atès que la Generalitat calcula que l'11 d'abril es va arribar "al pic" de contagis, aquest pla podria començar a aplicar-se ja a partir de finals de la setmana que ve.

Buch, preguntat sobre si creu que el Govern espanyol avalarà aquest pla, ha assenyalat: "Ens costaria molt d'entendre com des de Madrid es decreta que un milió de catalans vagin a treballar i als menors no se'ls deixi sortir, sempre des de la perspectiva de la salut".

Ha evitat així assenyalar què pensa fer el Govern en cas que l'executiu de Pedro Sánchez no doni llum verda a la seva proposta.