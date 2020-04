Buenas perspectivas para iniciar el camino de vuelta

Por tercer día consecutivo el Hospital Santos Reyes finalizaba la jornada de este sábado sin anotar ningún nuevo fallecido por coronavirus. Y el último día de la semana, este domingo, comenzaba con solo doce pacientes positivos ingresados y uno más pendiente del resultado de la prueba.

En cuanto a los datos registrados por Atención Primaria no existe apenas variación en esta última jornada, en parte debido a la baja de la actividad administrativa durante el fin de semana, porque lo que habrá que esperar al menos hasta el martes para conocer cómo continúa evolucionando el contagio y el impacto del coronavirus en los casos menos graves.

En principio este sábado anota un caso más en la zona de salud Aranda Rural, con 211 personas afectadas desde el comienzo de la pandemia, y otro nuevo en el entorno de Roa, que suma 43. En Huerta de Rey no varía la cifra con dos contagiados hasta ahora. Y en Aranda, que tiene detectados 830 casos, mientras se registran tres nuevos casos en la zona sur, el Centro de Salud Norte disminuye en dos contagiados. Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones el fenómeno se atribuye a la detección de falsos contagiados, que pese a haber sido diagnosticados por los síntomas han dado negativo en la correspondiente prueba de confirmación.

En la actualidad la comarca registra 1.086 casos de coronavirus, tanto confirmados como diagnosticados por sus síntomas.

Aunque el recelo por el comportamiento de una infección aun muy desconocida obliga a la cautela, los datos del impacto de la enfermedad con los que finaliza la semana permiten pensar que en los próximos días podrá comenzar a restablecerse cierta actividad sanitaria no urgente y que no se limite a atender el impacto de la pandemia. Así lo auguraba a mediados de esta semana el gerente del hospital Santos Reyes, Evaristo Arzalluz,anunciando para este lunes el comienzo de citaciones a pacientes pendientes de una operación no demorable. Se trata, básicamente, de los casos de prioridad 1 que según la clasificación de SACYL son los que deben ser intervenidos en menos de un mes.

Paralelamente se decidirá en los próximos días el futuro del hospital de campaña. Sin valorar aún la conveniencia de cerrarlo de forma temporal lo que parece descartado es su desmantelamiento, dado que se desconoce aún cómo evolucionará esta pandemia y si volverá en oleadas o repetirá picos de casos graves. Este recinto, además, está catalogado como “recurso intermedio”, es decir, aquel dedicado a pacientes con necesidad de aislamiento pero que no tienen indicado un manejo hospitalario complejo y cuyas condiciones socio-sanitarias no aconsejan la vuelta a sus viviendas habituales.

La Consejera de Sanidad también ha ido anunciando la elaboración de planes de desescalada en todos los hospitales de Castilla y León siempre con dos premisas: en función de las características y presión asistencial de cada uno de ellos y con la máxima cautela en previsión de hipotéticos repuntes que pudieran provocar colapsos si existen sucesivas oleadas de la enfermedad.