El rector de la UJA aclara el conflicto con estudiantes. Recordamos que el pasado jueves se celebraba de forma telemática un movido consejo de estudiantes de la Universidad de Jaén quienes denunciaron “una barrera de indiferencia y desprecio” por parte de responsables académicos. Incluso, según criticaron, llegando a comparar con monos a los estudiantes que sacaban notas bajas.

En una carta abierta, Juan Gómez como rector de la Universidad de Jaén ha querido salir en defensa de esta Comisión de seguimiento académico creada ahora hace cinco años y que cuenta con veinticinco sesiones a sus espaldas. “Está claro que siempre se puede mejorar”, reconoce Gómez añadiendo que “todos lo podemos hacer mejor en un futuro, tanto profesorado como estudiantes”. En referencia al supuesto desprecio mostrado por responsables académicos y concretamente a llamar monos a estudiantes con notas bajas, el rector de la UJA explica que “en ningún caso existió la intención de comparación alguna, ni tampoco de emitir ningún juicio que pudiera considerarse ofensivo para este colectivo. Fue la elección de un desafortunado ejemplo, para expresar una opinión sobre un método de evaluación, la que entiendo que ha sido seguramente interpretada de otra manera”.

Desprestigio en redes

Esta situación ha motivado un aluvión de críticas a la entidad universitaria en redes sociales, que han ardido durante los últimos días. El rector de la UJA, Juan Gómez, se mostraba apenado por ello ya que es un “intento de desprestigio de la Universidad de Jaén en las redes sociales. Esta circunstancia, además, coincide en el tiempo con similares hechos que afectan a otras universidades andaluzas y españolas. Me consta igualmente que esta campaña no ha sido ni promovida ni alentada por el Consejo de estudiantes”. Considera incuestionable el derecho a la libertad de expresión, pero entiende que “debe ejercerse de manera responsable y no es ese el caso cuando esas opiniones se expresan públicamente de manera ofensiva, en esta ocasión contra nuestra institución universitaria”.

Y la necesaria consulta…

Explica Juan Gómez en su carta que otro de los aspectos que ha sido objeto de desencuentro en la mencionada comisión ha sido la de la necesidad de consultar frente a la de consensuar con el estudiantado a la hora de definir las modificaciones metodológicas y de los sistemas de evaluación que se van a tener que aplicar ante esta situación de imposibilidad de llevar a cabo la actividad docente de la manera convencional y habitual.

En este punto aclara el máximo responsable de la UJA que “el consenso supone la obligatoriedad de aceptación de ambas partes para llegar a un acuerdo, mientras que la consulta no exige ese requerimiento, sino la consideración en la toma de la decisión de la opinión del estudiantado. Estoy convencido de que el colectivo de estudiantes entiende perfectamente que la competencia y la responsabilidad de los Estatutos de la Universidad de Jaén, ‘organizar, desarrollar y coordinar la docencia’ es función de los departamentos”.

Reconoce que están siendo tiempos duros y que los que se avecinan no serán tampoco fáciles. Pero se muestra muy conciliador y dispuesto a mejorar en cuantas cosas fueran necesarias. Pero, eso sí, siempre que reciba el mismo feedback por parte del estudiantado que también tendrá que poner de su parte. Además aprovechaba para anunciar que la semana entrante habrá convocatoria “para dotar de medios tecnológicos al colectivo de estudiantes que lo necesite”.