La Unión de Estudiantes valora positivamente las medidas de Educación

La Unión de Estudiantes de Cantabria ha valorado "positivamente" la puesta en marcha de medidas "que den certidumbre y estabilidad" a los alumnos en medio de esta grave crisis que viven Cantabria y España por la pandemia del Covid-19.



En un comunicado, este colectivo considera que la educación "no debe perder fuerza e inercia y sí debe potenciar y desarrollar métodos y herramientas que amortigüen de la manera más amplia las consecuencias del estado de alarma y de la suspensión presencial de las clases".



En lo que se refiere a enseñanzas medias, considera "adecuada" la adaptación de la Consejería de Educación al marco general determinado por el Ministerio de Educación, aunque opina que las líneas generales definitivas a seguir por parte de los centros "deberían haberse dado antes, con más tiempo y armonizadamente, de manera tal que la flexibilización y la adaptación del currículo y los contenidos hubiera sido más rápida".



También valora que "la relajación de la repetición de curso y el mantenimiento tradicional de finalización del curso en junio ayudan a que el curso pueda acabar en un entorno asumible para la comunidad educativa".



Y que demanda que "en caso de que la situación sanitaria lo permita, los centros educativos estén disponibles en verano para aquellos alumnos que lo puedan demandar por necesidad de cara a afianzar destrezas que consideren no adquiridas en su totalidad o en su caso, se asegure una modificación de las guías de estudio para recuperar dichos contenidos en el próximo curso académico".



La Unión de Estudiantes señala que, dado que a mediados de julio se debe realizar la selectividad, "las medidas mínimas serían aumentar de manera exponencial el cuerpo docente dedicado a las tareas de la EBAU y poner a disposición de estas pruebas todo el patrimonio estatal, regional y municipal que haya en Cantabria, de manera que siempre haya en las aulas el número de gente que permita dejar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades".



"En caso de que finalmente no pueda ser llevada a cabo, se deberán poner alternativas que aseguren ingresos en plazas universitarias en base a criterios de justicia y mérito", añade este colectivo.



A nivel universitario, considera que "el sistema público ha respondido de manera proporcionada, pero que la situación excepcional y el tiempo perdido en la puesta en marcha de las medidas para arrancar con las clases telemáticas deben obligar a poner métodos de compensación de calificaciones e iniciar medidas de evaluación continua para poder seguir computando notas y conocimientos, siempre adaptando la dificultad de los mismos al escenarios actual".



En este sentido confía en que "en los próximos días las negociaciones den fruto en el sistema privado y la actual situación sea solventada, de cara a que el alumnado tenga la mejor solución".



Además, emplaza a que desde el Ministerio y la Consejería de Universidades "se reestructure los precios de las matrículas y la concesión de becas para el próximo curso, puesto que las calificaciones que puedan salir del actual curso académico, qué será fruto de la situación de confinamiento que vivimos actualmente, pueden hacer variar el acceso con los actuales baremos".



"También se deben poner en marcha medidas de tipo económico para subsanar todos aquellos gastos extras que puedan generarse a estudiantes que debe de disponer de vivienda u otros elementos por causas geográficas o de otra índole", concluye la Unión de Estudiantes en su nota de prensa.